BOPE apreende quase 3,5 quilos de maconha em área de mata às margens do Igarapé São Francisco, em Rio Branco
Com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e intensificar o enfrentamento ao crime organizado, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio da Companhia CHOQUE, com apoio da Companhia de Policiamento com Cães (CPCAÊS), apreendeu quase 3,5 quilos de maconha na tarde desta quarta-feira (4), em Rio Branco.
A ação ocorreu às margens do Igarapé São Francisco, no bairro Hélio Melo, popularmente conhecido como Sapolândia, na região do Distrito Industrial da capital acreana.
De acordo com informações da Polícia Militar, a guarnição da Companhia CHOQUE realizava patrulhamento preventivo quando recebeu uma denúncia anônima informando que uma residência do tipo barraco estaria sendo utilizada para a prática do tráfico de entorpecentes.
Diante da denúncia, os militares se deslocaram até o local para averiguação. Durante as buscas iniciais, foram encontrados indícios da presença de drogas, o que motivou a solicitação do apoio do cão farejador da CPCAÊS. O animal localizou o material ilícito escondido dentro de um saco, próximo às margens do igarapé.
No local, foram apreendidos quatro tijolos de maconha, que juntos totalizaram 3,474 quilos da droga, além de uma balança de precisão, utilizada para o fracionamento e comercialização do entorpecente.
A Polícia Militar destacou ainda que, há poucos dias, outra grande apreensão foi realizada na mesma região, quando cerca de 21 quilos de skank foram retirados de circulação, evidenciando a reincidência da prática criminosa na área.
Segundo a PM, a operação reforça a atuação contínua das unidades especializadas, que trabalham de forma permanente no combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas em todo o estado do Acre.
Todo o material apreendido foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.
Prefeitura de Rio Branco inicia ações para resolver vazamentos nas tubulações de água no Conjunto Rui Lino III
A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), deu início nesta quarta-feira (4), a uma mobilização das equipes de reparo e da equipe comercial com foco em melhorias na distribuição de água no bairro Conjunto Rui Lino III.
A ação visa resolver problemas de vazamentos nas tubulações de água, reduzindo o desperdício e garantindo maior eficiência no fornecimento para a comunidade.
O bairro foi priorizado após avaliações técnicas que identificaram vazamentos nas tubulações, tanto em áreas residenciais quanto comerciais. Esses vazamentos motivaram a intensificação de serviços, como os realizados na região, mas ações semelhantes continuam sendo feitas em outros pontos da capital com o intuito de minimizar as perdas no sistema de abastecimento.
Durante as vistorias, foi identificado um vazamento nas tubulações de água na rua Amoty Pascoal, que exigiu uma intervenção imediata. O reparo já está em fase de finalização, e a equipe seguirá realizando verificações em todo o bairro para identificar e corrigir outras possíveis ocorrências.
Segundo Francisco Carmo, gerente de distribuição de água do Saerb, a intensificação desses trabalhos tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores e oferecer um fornecimento de água mais eficiente e sustentável.
“Estamos notificando os usuários sobre os vazamentos e desperdício nas tubulações, além de promover a conscientização sobre o uso responsável da água e suas consequências. Nossa equipe está realizando os reparos necessários para melhorar continuamente os serviços prestados pela autarquia à população”, afirmou Carmo.
A Prefeitura de Rio Branco segue comprometida com o bem-estar da população, investindo em ações de intervenção que resultem em melhorias para a comunidade.
Os canais de atendimento do Saerb estão disponíveis pelo WhatsApp: (68) 3212-7439.
Câmara de Brasiléia recebe secretário de Saúde e debate melhorias para o Hospital Regional do Alto Acre
Reunião institucional reforçou a parceria entre Legislativo municipal e Governo do Estado para fortalecer a saúde pública na região
Nesta quarta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio, acompanhado dos vereadores Beto Dantas, Djahilson Américo e Jorge da Laura, recebeu o secretário de Estado de Saúde do Acre, Dr. Pedro Pascoal, e sua equipe para uma visita institucional à Casa Legislativa.
Durante o encontro, foram discutidas diversas demandas relacionadas à saúde pública de Brasiléia e de toda a região do Alto Acre. Entre os principais pontos da pauta esteve a situação do Hospital Regional do Alto Acre, com destaque para a necessidade de melhorias na estrutura física, ampliação dos serviços ofertados e fortalecimento do atendimento à população.
O presidente da Câmara, Marquinhos Tibúrcio, enfatizou a importância do diálogo entre os poderes como ferramenta essencial para a construção de soluções. “Esse encontro é fundamental para alinharmos ações e buscarmos soluções conjuntas. A saúde é uma prioridade, e nosso objetivo é garantir que a população tenha um atendimento cada vez mais digno e eficiente”, afirmou.
O secretário de Saúde, Dr. Pedro Pascoal, reafirmou o compromisso do Governo do Estado em atuar de forma integrada com o município. Segundo ele, a Secretaria está ouvindo as demandas apresentadas e planejando ações estratégicas para fortalecer o Hospital Regional e a rede de saúde do Alto Acre. “A parceria com a Câmara Municipal é essencial para avançarmos e garantir melhorias efetivas”, destacou.
Os vereadores presentes também aproveitaram a oportunidade para apresentar reivindicações da comunidade, reforçando a necessidade de investimentos contínuos na área da saúde.
A reunião consolidou o compromisso entre o Poder Legislativo municipal e a Secretaria de Estado de Saúde em trabalhar de forma conjunta, com foco na ampliação da qualidade e da eficiência dos serviços de saúde oferecidos à população de Brasiléia e região.
MP-AC investiga situação do acervo de Chico Mendes na Biblioteca da Floresta: ‘Acervo pessoal não faz parte da denúncia’, diz viúva
Viúva do ambientalista esclarece que itens pessoais estão sob guarda da família e que investigação se refere a outro material
O Ministério Público do Acre (MP-AC) instaurou um procedimento para apurar onde está e em que condições se encontra o acervo cultural de Chico Mendes que integra o patrimônio da Biblioteca da Floresta Marina Silva, em Rio Branco. A investigação preliminar tem prazo de até 90 dias e foi motivada por indícios de que o material, considerado patrimônio cultural brasileiro, possa necessitar de atenção quanto à sua preservação.
Em entrevista ao g1, a viúva de Chico Mendes, Ilzamar Mendes, afirmou que foi ouvida pelo MP e esclareceu que o procedimento não se refere ao acervo pessoal do ambientalista, que permanece sob guarda da família. “O acervo pessoal do Chico é da família e continua com a família. O que está sendo apurado é outro material, que não é o acervo pessoal do meu marido”, disse.
Ela acrescentou que a casa de Chico Mendes, em Xapuri, segue aberta à visitação. A investigação do MP-AC busca verificar especificamente o conjunto documental e histórico vinculado à Biblioteca da Floresta, cujo paradeiro e estado de conservação estão sob análise.
Fundação de Cultura diz que não guarda acervo de Chico Mendes e que material é da família
A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) informou ao Ministério Público do Acre (MP-AC) que não possui sob sua guarda o acervo original de Chico Mendes. Segundo o diretor de Patrimônio Histórico da fundação, Ítalo Facundes, o material é particular e permanece com a família, sem registro formal de entrega à instituição. Itens como livros, fotografias e painéis que já foram expostos em espaços da FEM não fazem parte do acervo pessoal do ambientalista.
O MP-AC instaurou um procedimento para apurar o paradeiro e as condições de preservação do acervo vinculado à Biblioteca da Floresta Marina Silva, considerado patrimônio cultural. A investigação tem prazo de até 90 dias e visa assegurar a proteção desse legado, conforme determina a Constituição.
Angela Mendes, filha de Chico Mendes e presidenta do Comitê Chico Mendes, afirmou que a investigação partiu de uma preocupação com o que chamou de “apagamento cultural” no estado. “Externalizamos a nossa preocupação com a ausência de espaços de memória ligados ao meu pai. A Biblioteca da Floresta tinha uma exposição permanente sobre ele, e não podemos permitir que essa memória se apague”, disse.
Ela destacou que a biblioteca cumpria um papel fundamental na preservação da história e da cultura dos povos tradicionais do Acre, oferecendo pesquisa, atividades lúdicas e exposições. A promotoria especializada em Patrimônio Histórico e Cultural ficará responsável pelo acompanhamento do caso.
Chico Mendes e a casa
Seringueiro, ambientalista e sindicalista, Chico Mendes se tornou líder dos trabalhadores de seringais e ganhou notoriedade mundial ao defender a preservação do meio ambiente, melhores condições de vida aos trabalhadores amazônicos e o extrativismo como alternativa a um modelo predatório. “Sou um seringueiro, meus companheiros vivem da floresta há 130 anos, aproveitando a sua riqueza sem destruí-la. A Amazônia possui os maiores recursos biológicos do mundo”, discursou Mendes ao receber, dentre vários reconhecimentos, o Prêmio da Sociedade para um Mundo Melhor, recebido nos Estados Unidos, em 1987.
O município de Xapuri está localizado às margens do rio Acre, na confluência com o rio Xapuri, a 180 km de distância da capital Rio Branco. O surgimento da cidade está associado ao ciclo da borracha, entre o final do século XIX e início do XX, tendo Xapuri se tornado principal entreposto acreano no comércio de látex. Na segunda metade do século XX, o governo brasileiro incentivou projetos desenvolvimentistas para a região amazônica.
No estado do Acre, levas migratórias assentaram fazendas, nas áreas em que até então já viviam os seringueiros. O impasse entre seringueiros e fazendeiros culminou na fundação do sindicalismo no Xapuri, tendo Chico Mendes se tornado principal opositor da expansão dos fazendeiros. Em 1988, Mendes foi assassinado aos 44 anos, em Xapuri, na casa que ainda hoje guarda o mesmo feitio e objetos daquela época, como mobiliário de madeira e pote de barro.
