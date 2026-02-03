BOPE apreende drogas, armas e prende três suspeitos durante operação em bairro da Capital

Ação do GIRO desarticulou ponto de tráfico ligado a organização criminosa na parte alta de Rio Branco

Uma operação do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio de guarnições da companhia GIRO, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas, armas de fogo e na prisão de três suspeitos na noite da última segunda-feira (2), no bairro Tancredo Neves, região da parte alta de Rio Branco.

As equipes realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo com o objetivo de coibir ilícitos e garantir a segurança da comunidade, quando receberam denúncia de que uma residência localizada na rua Olaria estaria sendo utilizada para o tráfico de drogas. Segundo as informações, os envolvidos possivelmente estariam armados e integrariam uma organização criminosa responsável por impor medo aos moradores e “disciplinar” usuários de entorpecentes.

Diante da gravidade da denúncia, a equipe CHARLIE solicitou apoio da equipe DELTA, ambas do GIRO. Os policiais montaram um cerco ao imóvel, com parte da guarnição posicionada na frente da residência e outra nos fundos, área estratégica por haver um córrego, utilizado como rota de fuga.

Durante a ação, um dos suspeitos, identificado pelas iniciais A.S. de S., de 22 anos, saiu da residência após os policiais chamarem. Em seguida, M.N. da S., de 26 anos, que já possui passagens por envolvimento com organização criminosa, tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido pelos militares. No momento da abordagem, os policiais visualizaram entorpecentes embalados e prontos para comercialização. Diante do flagrante de tráfico, a equipe entrou na residência e abordou também F.A. da S., de 23 anos.

Na varredura do local, os policiais encontraram um saco de estopa contendo 15 tijolos de skank. Em buscas mais detalhadas, foram localizados outros cinco tijolos da mesma droga, além de uma barra de merla, diversos invólucros de skank e merla, material para embalo de entorpecentes, balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito e cerca de R$ 900 em dinheiro.

Ainda durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola calibre 9mm, marca Taurus G2C, com numeração raspada e 11 munições intactas no carregador, e uma submetralhadora de fabricação americana, também calibre 9mm, com 12 munições intactas.

Os três suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA), juntamente com todo o material apreendido, onde ficaram à disposição da Polícia Judiciária para a adoção das medidas legais cabíveis.

