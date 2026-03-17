BOPE apreende 3,5 kg de oxidado, 120 trouxinhas de cocaína e R$ 14 mil em operações em Rio Branco

Ações ocorreram nos bairros Mocinha Magalhães e Sapolândia na tarde de segunda-feira (16); um homem de 27 anos foi preso

Duas operações realizadas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), por meio da Companhia de Choque, resultaram na apreensão de entorpecentes, dinheiro e na prisão de um homem de 27 anos, no final da tarde de segunda-feira (16), em Rio Branco.

Primeira ação: Mocinha Magalhães

A primeira ação ocorreu no bairro Mocinha Magalhães, na Rua da Laranja, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante patrulhamento, os policiais identificaram um indivíduo em atitude suspeita, entrando e saindo rapidamente de um conjunto de apartamentos com uma sacola.

Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito tentou se desfazer do material, arremessando a sacola para dentro de um dos imóveis. Na verificação, os militares encontraram uma quantia significativa em dinheiro, além de porções de substância semelhante à cocaína e uma barra de material aparentando ser oxidado.

Durante buscas no local, foram localizadas ainda outras três barras da mesma substância escondidas em um recipiente tipo isopor. No total, foram apreendidas 120 trouxinhas de cocaína, cerca de 3,5 quilos de oxidado e R$ 14.150 em dinheiro.

Segunda ação: Sapolândia

Já na segunda ocorrência, no bairro Sapolândia, às margens do igarapé São Francisco, os policiais receberam informações de que criminosos estariam utilizando uma área de mata para esconder drogas. Durante incursão a pé, a equipe encontrou um acesso com sinais de movimentação recente.

Ao intensificarem as buscas na vegetação, os agentes localizaram 12 tijolos de maconha cuidadosamente escondidos na mata.

Resultado

O suspeito preso na primeira ação foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com todo o material apreendido, onde foram adotadas as providências cabíveis. O resultado das apreensões é fruto do compromisso do BOPE no combate às ações criminosas que persistem em atuar em Rio Branco.

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