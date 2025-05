Bombeiros se despedem de Cerys, pioneira na busca e resgate com cães

Com uma cerimônia marcada por emoção e reconhecimento, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) prestou uma última homenagem à cadela Cerys, pioneira na atuação com cães de busca, resgate e salvamento no estado.

A despedida teve direito a honrarias militares, como uma verdadeira integrante da corporação. O adeus aconteceu com um cortejo fúnebre no carro oficial da corporação, reunindo militares e cães operacionais. Cerys foi enterrada com seu colete de trabalho e seu corpo envolto na bandeira do Acre.

Oriunda do canil do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Cerys chegou ao Acre em 2020 para se tornar o primeiro elo da especialidade de Busca, Resgate e Salvamento com Cães no CBMAC.

Sob a condução do Major Dyego Vieira, ela foi treinada pela Metodologia de Venteio, especializando-se na detecção de vidas humanas em escombros, deslizamentos, soterramentos e áreas de mata.

“Um cão de busca é muito importante na nossa atividade, ele pode trazer um alento para uma família que está esperando encontrar o corpo em estrutura colapsada, ou em deslizamentos, ou uma pessoa que está perdida em uma região de mata, e dar pelo ou menos um alento a essas pessoas”, disse a instituição em um vídeo de despedida.

A cadela Cerys recebeu o nome em homenagem ao seu condutor. “O binômio formado entre cão e condutor simbolizava a dedicação e a confiança necessárias para missões de alto risco” escreveu o CBMAC em uma publicação nas redes sociais.

Para a corporação, mais do que uma profissional eficiente, Cerys também era símbolo de carinho e empatia. “Sua presença alegrava solenidades militares, exposições e, especialmente, atividades de terapia, nas quais seu contato levava conforto e sorrisos a pessoas de todas as idades”.

