Bombeiros são chamados após homem atear fogo em terreno próximo a distribuidora de energia na fronteira

Fogo poderia causar um apagão nas cidades da fronteira, afetando principalmente, o hospital e locais onde estão sendo guardadas as vacinas contra o covid-19.

Um homem ainda não identificado, ateou fogo em um terreno ao lado da estação de distribuição de energia localizada na cidade de Epitaciolândia, na manhã desta sexta-feira, dia 30, levando preocupação para os funcionários.

Com ajuda do tempo e mato seco, as chamas rapidamente se espalharam, ficando altas e próximos aos postes com os geradores e a estação. Caso alcançasse, poderia acontecer um apagão nas cidades da fronteira, afetando principalmente, o hospital e locais onde estão sendo guardadas as vacinas contra o covid-19.

Diante de um eminente apagão, os bombeiros do 5º Batalhão foram acionados e conseguiram evitar que as chamas chegassem aos geradores e estação apagando o fogo no local.

Em tempo, está proibido qualquer tipo de queima devido a grande estiagem em todo o estado do Acre. Não foi divulgado o nome do proprietário do terreno e quem for flagrado praticando queimas, poderá responder juridicamente e pagar pesadas multas.