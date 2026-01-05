Geral
Bombeiros retiram árvore caída e liberam estrada em Xapuri após forte temporal
Um forte temporal registrado na noite deste domingo, 4, provocou a queda de uma árvore de grande porte na Estrada do Petrópolis, no sentido São João do Guarani, em Xapuri. Com a queda, a via ficou totalmente obstruída, impedindo a passagem de veículos.
Apesar do transtorno causado aos motoristas, não houve registro de vítimas ou feridos em decorrência do ocorrido.
Após serem acionados, o Corpo de Bombeiros Militar de Xapuri se deslocou até o local e realizou o corte e a remoção da árvore caída.
A ação permitiu a desobstrução da estrada e o restabelecimento da segurança e do tráfego na região.
Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida com sucesso e não houve danos.
Polícia Civil do Acre resgata vítima de violência doméstica em área ribeirinha de Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou no último domingo, 4, uma ação policial que resultou no resgate de uma vítima de violência doméstica no seringal Pacajá, localizado ao longo do Rio Tarauacá, em uma área inóspita, alagadiça e com acesso exclusivamente por via fluvial.
A ocorrência teve início após familiares da vítima registrarem um Boletim de Ocorrência, informando que passaram a receber áudios enviados pela mulher, nos quais ela pedia socorro e relatava estar sendo agredida pelo companheiro, em local de difícil acesso. Diante da gravidade da situação e do risco iminente à integridade física da vítima, a autoridade policial determinou, de imediato, a mobilização de uma equipe da Polícia Civil, com apoio logístico, para deslocamento até a localidade indicada, enfrentando grandes dificuldades de acesso.
Ao chegar ao local, os policiais constataram que a mulher apresentava diversas lesões aparentes, especialmente na região do rosto, compatíveis com agressões físicas recentes. A vítima foi resgatada e conduzida em segurança até a Delegacia de Polícia de Tarauacá, onde foram adotadas as providências legais cabíveis
Após o resgate, a mulher foi encaminhada para atendimento médico e para a realização do exame de corpo de delito. O suposto autor também foi localizado e apresentado à autoridade policial para os esclarecimentos necessários, conforme prevê a legislação vigente.
A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e destaca a importância das denúncias, que são fundamentais para garantir a proteção das vítimas, especialmente em regiões de difícil acesso da zona rural.
Fonte: PCAC
Governo do Acre regulamenta transporte e escolta de presos em transferências intermunicipais
Nova resolução define regras para autorização, logística e atuação da Polícia Penal nas movimentações entre municípios
O Governo do Acre publicou nesta segunda-feira (5) a Resolução nº 57, que regulamenta as operações de transporte, custódia e escolta de presos em transferências intermunicipais no estado. A norma foi editada de forma conjunta pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e estabelece procedimentos mais detalhados para esse tipo de operação.
De acordo com o texto, toda movimentação intermunicipal de pessoas privadas de liberdade deverá ser previamente solicitada e autorizada pelo secretário de Justiça e Segurança Pública. O transporte poderá ocorrer por via terrestre, aérea ou fluvial, conforme a necessidade do Sistema de Justiça Criminal e as condições logísticas envolvidas.
A execução das escoltas e do traslado dos presos ficará sob responsabilidade do Iapen, por meio da Polícia Penal, que conduzirá os custodiados até as unidades prisionais designadas. Já as transferências de presos das delegacias da Polícia Civil para os presídios somente ocorrerão quando houver determinação judicial para manutenção da prisão após a audiência de custódia.
A resolução também prevê que a Sejusp poderá prestar apoio logístico às operações, desde que haja disponibilidade de recursos e respeito ao planejamento definido pela Secretaria Adjunta da pasta, em articulação com o Iapen. O suporte é voltado, principalmente, para deslocamentos em locais de difícil acesso ou que apresentem risco potencial à segurança das equipes e dos custodiados.
As movimentações de presos dentro do mesmo município não são alcançadas pela nova norma e continuam seguindo os protocolos operacionais já adotados pelas forças policiais responsáveis. Nos demais casos, as escoltas deverão ser realizadas exclusivamente pela Polícia Penal, com eventual apoio logístico da Sejusp, quando solicitado e autorizado.
Outro ponto previsto na resolução é a capacitação contínua dos policiais penais. A Sejusp poderá promover cursos, treinamentos, palestras e outras atividades de aperfeiçoamento técnico-operacional, com o objetivo de qualificar e padronizar as ações de escolta e custódia em todo o estado.
Homem agride esposa e tenta enforcá-la após chegar da igreja em Cruzeiro do Sul
Vítima relatou ameaças de morte recorrentes e disse que agressor usou um terçado diante dos filhos; suspeito fugiu antes da chegada da PM
Um homem identificado como Caio é suspeito de agredir a própria esposa e tentar enforcá-la na noite de sábado (3), no bairro O Cruzeirinho, em Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que as agressões e ameaças de morte são recorrentes. O acusado fugiu antes da chegada da guarnição e não foi localizado.
Segundo o relato da mulher à PM, o marido chegou da igreja e passou a agredi-la com socos, além de tentar enforcá-la com as mãos. A vítima apresentava escoriações no braço, estava bastante abalada e foi encontrada em via pública, chorando, no momento da abordagem policial.
Ainda conforme o depoimento, o agressor teria se apossado de um terçado e colocado a lâmina no pescoço da mulher, ameaçando matá-la na frente dos dois filhos do casal. Ela afirmou ainda que Caio disse que, caso a polícia fosse acionada, ela “não sairia viva”.
Após as agressões e ameaças, a mulher conseguiu fugir da residência, correu até a estrada e acionou a Polícia Militar. Quando os policiais chegaram ao local, o suspeito já havia fugido, deixando um dos filhos na casa de um vizinho e tomando rumo ignorado.
A vítima foi orientada a comparecer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) para registrar a ocorrência e solicitar Medidas Protetivas de Urgência, com base na Lei Maria da Penha. O terçado utilizado nas ameaças foi apreendido e entregue na Delegacia Geral de Polícia Civil.
