Bombeiros resgatam mulher que caiu de cavalo em área rural de difícil acesso em Sena Madureira

Vítima foi retirada em rede e transportada por via fluvial após cerca de duas horas de navegação pelo Rio Macauã; fortes chuvas dificultaram o acesso terrestre

Uma mulher foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda de cavalo em uma colocação às margens do Rio Macauã, na zona rural de Sena Madureira. O atendimento foi realizado por militares do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais (6º BEPCIF).

De acordo com a corporação, o local do acidente apresentava acesso extremamente difícil, agravado pelas fortes chuvas que atingem a região. Os ramais estavam intrafegáveis, o que obrigou a equipe a utilizar via fluvial para chegar até a vítima. Foram cerca de duas horas de navegação pelo Rio Macauã até o ponto mais próximo da ocorrência.

A mulher estava consciente e recebeu os primeiros atendimentos ainda na propriedade. Para a retirada segura, os bombeiros utilizaram uma rede como maca improvisada e a transportaram até a embarcação, enfrentando o terreno alagado e as condições climáticas adversas.

Após o resgate, a vítima foi levada ao Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, onde passou por avaliação médica. O caso evidencia os desafios enfrentados pelas equipes de emergência em áreas rurais durante o período chuvoso, quando o acesso por terra fica comprometido e o socorro exige deslocamento fluvial.

