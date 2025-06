Bombeiros resgatam jovem baleada acidentalmente em Feijó

O 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC) apreendeu um menor de idade por tráfico drogas, durante uma abordagem na BR-364, ocorrida neste domingo, 8.

Durante o patrulhamento, uma equipe policial de Sena Madureira recebeu uma denúncia anônima de que um táxi com destino a Rio Branco estaria transportando entorpecentes em seu interior. Além disso, os militares também receberam as características do veículo e do motorista.

Diante da suspeita, os policiais montaram uma barreira nas proximidades do km13 da BR-364. Após algum tempo, a guarnição visualizou o veículo indicado na denúncia e iniciou uma abordagem. No interior do veículo, além do motorista, havia outros passageiros. A equipe policial pediu para que todos saíssem do carro e retirassem suas respectivas bagagens.

Um menor de idade, que estava entre os passageiros, pegou uma mochila e a apresentou aos policiais voluntariamente, informando que era o dono dela e que em seu interior havia 1kg de maconha. Os militares abriram a bolsa e verificaram que nela havia de fato o entorpecente, que foi imediatamente apreendido. O menor foi conduzido à Delegacia do município para prosseguimento das medidas legais cabíveis aos fatos.

