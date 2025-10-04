Bombeiros realizam parto de emergência dentro de viatura durante transporte de gestante em Xapuri

Equipe do 8º Batalhão atendeu parto em deslocamento ao Pronto-Socorro; soldado Helen desenrolou cordão umbilical do pescoço do recém-nascido para garantir sua respiração

Um atendimento de rotina do 8º Batalhão de Bombeiros Militares (CBMAC) em Xapuri tornou-se um parto de emergência dentro da viatura de resgate na manhã deste sábado, dia 4. A guarnição foi acionada para transportar uma gestante em trabalho de parto, mas a bebê nasceu durante o deslocamento ao Pronto-Socorro, exigindo ação rápida da equipe.

A soldado Helen percebeu que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da recém-nascida e realizou com precisão o procedimento de descompressão, garantindo a respiração da criança. A intervenção permitiu a conclusão do parto sem complicações.

Mãe e filha foram entregues em boas condições à equipe médica do Pronto-Socorro de Xapuri. “É a vida acontecendo, e o CBMAC sempre pronto para servir, seja resgatando vidas ou auxiliando em seus primeiros momentos”, declarou a corporação em nota. O caso reforça a atuação dos bombeiros em situações que vão além do resgate tradicional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários