Bombeiros levam horas para apagar fogo em mata próximo a cidade de Epitaciolândia

Um fogo iniciado em uma área rural já próximo à cidade de Epitaciolândia, levou preocupação e muita tensão à moradores e os bombeiros do 5º Batalhão, que contou com o apoio de brigadistas de Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina que estão na regional do Alto Acre, para combater incêndio florestais.

Era por volta das 18 horas quando um morador resolvei que deveria por fogo em umas folha do quintal, em uma área localizada por trás do loteamento Às de Ouro, próximo a BR 317, no km 03 de Epitaciolândia.

Com o vento, as chamas se espalharam e fez com que perdessem o controle. Com o mato seco, foi fácil se espalhassem por uma grande área indo pela noite a fora. Foram necessário vários reabastecimento nos caminhões dos Bombeiros, além dos brigadistas arriscando a vida por dentro do mato.

Observando os cuidados para que o fogo não alcançasse residências, rede elétrica e principalmente preservar a vida, os trabalhos foram intensos, e mesmo assim, as chamas chegaram as margens da BR 317.

Por volta das 22 horas, os bombeiros ainda controlavam o fogo ao lado da empresa de comunicação DSTelecom. Uma grande área ainda a ser calculada será averiguada para se calcular o tamanho da destruição causada pelo fogo.

Caso não fosse apagado o fogo, as chamas poderiam chegar até a estação de destruição de energia, que fornece eletricidade para as cidade de Epitaciolândia e Brasiléia.

Em tempo, está proibido qualquer tipo de queima tanto na área rural ou urbana no estado do Acre. Qualquer foco de incêndio deve ser comunicado às autoridades através do 193 e 190.