Os bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre tiveram que usar todos seus veículos para apagar as chamas evitando que chegassem em algumas casas no Bairro Alberto Castro durante a tarde desta quinta-feira, dia 20.

Algumas pessoas que invadiram uma área de terra no Bairro Alberto Castro, próximo ao Hospital Regional do Alto Acre, parte alta de Brasileia, colocaram várias residências em risco.

Duas viaturas de Incêndios dos Bombeiros foram pro local e tiveram muito trabalho para controlar as chamas, já que começou a ventar forte e complicou mais a situação.

Mesmo diante das dificuldades, foi possível resguardar todas as residências que estavam em Risco. Nenhum invasor foi localizado para ser responsabilizado pelo ato.

Caso parecido aconteceu em uma área localizada no Bairro da Satel, onde havia uma empresa que gerava energia elétrica. Após alguns anos abandonada, o local foi invadido e casa até de alvenaria está sendo erguida no local, as margens do igarapé Bahia, que faz divisa com o lado boliviano.

Essas famílias alegam que precisam de um local para viver e preferiram correr o risco de serem retiradas por meio de ordem judicial, já que o local pertence a uma empresa de energia.

