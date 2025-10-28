Geral
Bombeiros capturam cobra que devorava galinhas em Mâncio Lima
Uma cobra de um metro e meio que já havia comido duas galinhas foi capturada pelo Corpo de Bombeiros dentro do galinheiro no quintal de uma casa do bairro Guarani, em Mâncio Lima, na noite desta segunda-feira, 27.
O Corpo de Bombeiros foi chamado pela família e se deslocou até a residência. O animal estava dentro do galinheiro, no quintal da solicitante, onde já havia comido 2 galinhas
“A Guarnição com auxílio de luvas e pinção conseguiu capturar o animal sem ferimentos e devolvê-lo ao seu habitat natural”, citou o Corpo de Bombeiros.
MP e Polícia Militar deflagram Operação Vanilla Sky contra o CV em Feijó
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 28 de outubro, a Operação Vanilla Sky em Feijó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Acre e tem como objetivo o combate a organizações criminosas atuantes na região.
Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em decorrência de investigações que identificaram a atuação estruturada de um grupo criminoso com forte presença no município. Houve, ainda, dois flagrantes, com apreensão de uma arma, relógios e drogas.
As diligências ocorreram em diversos pontos da cidade, com foco na prisão de membros de organização criminosa e na apreensão de materiais vinculados às atividades ilícitas investigadas.
Participaram da operação cerca de 44 policiais militares, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC, que atuam de forma integrada para desarticular núcleos operacionais de facção criminosa com ramificações em diferentes regiões de Feijó.
As investigações, conduzidas pelo Gaeco, tiveram início a partir da análise de dados periciados apreendidos com integrantes do Comando Vermelho, o que possibilitou identificar a atuação coordenada de membros da organização criminosa, incluindo atividades relacionadas à distribuição de drogas e à expansão territorial do grupo.
A Operação Vanilla Sky representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado no interior do estado, reforçando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a justiça”, destacou a promotora de Justiça Maísa Arantes Burgos, integrante do Gaeco.
O MPAC segue acompanhando o andamento das diligências e ressalta que novas medidas judiciais poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.
Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Lauro Muller com a Rua Newton Prado; cidade já soma mais de 300 ocorrências em 2025
Sena Madureira: Proprietário de moto é preso por entregar veículo a não habilitado após acidente
Policiais do 8º BPM conduziram morador à Unisp por infringir artigo 310 do CTB; condutor sem CNH provocou acidente próximo a hospital em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um proprietário de motocicleta por entregar o veículo a pessoa não habilitada, após um acidente de trânsito registrado nas proximidades do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. O caso foi descoberto quando a guarnição, ao atender a ocorrência, constatou que o condutor da motocicleta envolvida no acidente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo não era de sua propriedade.
Diante das evidências, os militares identificaram e detiveram o dono da motocicleta, que foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública (Unisp) para responder judicialmente por infringir o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê penalidade para quem entrega a direção de veículo a pessoa sem habilitação legal.
De acordo com a PM, a prática é considerada infração gravíssima por colocar em risco a vida do condutor inabilitado e de terceiros, além de gerar consequências legais ao proprietário que facilita a infração. O caso será apurado pela Justiça, enquanto o condutor não habilitado também responderá pelas devidas penalidades administrativas e criminais.
