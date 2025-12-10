Cotidiano
Bombeiros buscam três caçadores desaparecidos em floresta de Porto Walter, no Acre
Grupo saiu de comunidade na manhã de segunda (8) à procura de queixadas e não retornou; familiares acionaram a corporação na noite de terça (9)
O Corpo de Bombeiros do Acre enviou, na manhã desta quarta-feira (10), uma equipe de busca para a região de Porto Walter após o desaparecimento de três caçadores na floresta. As informações foram confirmadas pelo comandante da corporação na regional, Major Josadac Cavalcante.
De acordo com o major, a família dos desaparecidos entrou em contato na noite de terça-feira (9) informando que os três homens haviam saído pela manhã da comunidade Matrinxã, localizada no Rio Nilo — afluente do Riozinho Cruzeiro do Vale —, em busca de queixadas.
A previsão era que retornassem ainda na segunda-feira (8), mas o grupo não voltou. Segundo relatos, eles levaram apenas alimentação para o dia, sem lanternas ou equipamentos para pernoite, o que sugere que não planejavam dormir na mata.
A operação de busca mobiliza bombeiros da regional e conta com o apoio de voluntários e moradores da área. A região é de mata fechada e acesso difícil, o que amplia a preocupação com a integridade dos desaparecidos.
Buscas iniciadas ao amanhecer
Após coletar os dados com a família, uma equipe de quatro militares foi mobilizada e deixou Cruzeiro do Sul às 6h da manhã, seguindo de embarcação rumo à região do desaparecimento. A expectativa do Corpo de Bombeiros é que a equipe alcance a comunidade nesta tarde para então iniciar as buscas por terra.
Major Josadac informou ainda que os moradores locais já iniciaram a procura:
“A família relatou que uma equipe de 12 pessoas da comunidade entrou na floresta e está à procura dos três caçadores.”
Dificuldades devido ao clima
Embora os caçadores sejam moradores da região e conheçam bem a floresta, o comandante destacou que as condições climáticas dos últimos dias podem ter contribuído para a desorientação.
“Normalmente, os caçadores da região se orientam pelo sol. Mas temos tido dias bastante nublados e chuvosos, o que pode ter atrapalhado a localização deles. A selva por si só já desorienta o ser humano”, explicou.
Técnicas de busca utilizadas
Os bombeiros estão operando com base em um mapeamento detalhado da área, incluindo igarapés e córregos. O comandante explicou que esse método facilita a criação de quadrantes para buscas mais precisas:
“Fizemos previamente o mapeamento dos igarapés que delimitam a região, pois sabemos que, quando estão perdidos, os caçadores tendem a seguir cursos d’água até chegar a um rio maior com comunidades. A equipe está utilizando GPS e cartas da área para orientar o deslocamento dentro do quadrante indicado pela família.”
‘Um feito histórico’, diz professor do interior do Acre que levou alunos para conhecer Shopping e viver uma tarde de Rock and Roll
Para o professor, a maior recompensa foi ver o brilho nos olhos dos alunos. “Alguns jamais tinham assistido a uma banda ao vivo ou ido ao shopping. Isso não tem preço. Proporcionar momentos de entretenimento ficará para sempre na memória deles
Entre solos de guitarra e olhares atentos ao movimento, 68 alunos de três turmas da Escola Pedro de Castro Meirelles, do município de Acrelândia, participaram de um passeio cultural que uniu música e lazer. A iniciativa partiu de um projeto extracurricular do professor de língua Portuguesa, Estevão de Souza Ferreira, e, segundo ele, representou a concretização de um sonho. No último sábado, 6, estudantes e professores puderam curtir uma tarde de rock e conhecer o shopping da capital.
O professor explica que a ideia surgiu a partir do projeto O Grande Desafio, que promoveu debates entre os alunos sobre temas como armamento e uso das redes sociais. “Resolvi premiar os alunos com um passeio para Rio Branco, para conhecerem o shopping e, ao mesmo tempo, proporcionar um momento musical com estilos que não fazem parte do cotidiano da maioria. Muitos não sabiam que no Acre existiam grandes músicos e bandas que tocam ‘igual às da televisão’, como eles mesmos disseram”, contou.
A atividade teve como objetivo ampliar a integração entre os estudantes e oferecer novas alternativas de estilo musical. Para viabilizar o projeto, Ferreira contou com o apoio da Fundação Elias Mansour (FEM), da prefeitura de Acrelândia e de empresários locais. “Muitos alunos vêm de famílias de baixo poder aquisitivo. Precisei pedir ajuda para alimentação, roupas e calçados, garantindo que todos pudessem participar. Sou muito grato a quem colaborou”, destacou.
Para o professor, a maior recompensa foi ver o brilho nos olhos dos alunos. “Alguns jamais tinham assistido a uma banda ao vivo ou ido ao shopping. Isso não tem preço. Proporcionar momentos de entretenimento ficará para sempre na memória deles. Recebo diariamente depoimentos emocionantes”, relatou.
A viagem contou com o apoio de outros professores: Daniele Dias, Alessandra Silva, Salomão Moura, Débora Helaine e Edinéia Sales, além da contratação de seguranças para garantir a tranquilidade do passeio. “No início houve preocupação da escola, afinal nunca ninguém tinha feito algo parecido, ainda mais envolvendo alunos tão jovens, do sexto ano. Levar quase 70 crianças a um shopping e a um show de rock parecia loucura, mas deu tudo certo. O que parecia impossível se tornou um feito histórico”, disse.
Filho de professora e vindo de uma família de educadores, Ferreira afirma que o magistério está em sua essência. “O papel da música é fundamental na vida do ser humano, especialmente na formação dos alunos. Ter contato com um gênero de qualidade como o rock não é para quem quer, é para quem merece, e meus alunos mereceram”, avaliou.
A escolha do estilo musical também teve caráter pedagógico. “O rock é liberdade, superação, desafio, um estilo de vida universal. Eu queria que meus alunos conhecessem as melhores bandas do Acre. Foi um sonho realizado vê-los vibrando ao som da Fire Angel, The Roses, Semblanty e Death Silenc. Mais do que música, quis transmitir valores: integração, respeito, trabalho em grupo e inspiração para enfrentar desafios. Só vence quem não desiste”, concluiu.
‘Experiência nova e divertida’
Durante o passeio promovido pelas turmas da escola, os alunos compartilharam impressões que revelam o impacto da atividade.
Para Ana Gabrielly Matos, do 8º E, o ponto alto foi a apresentação das bandas de rock. “Foi tudo muito bem organizado, com muito talento e animação. A energia do som e o repertório deixaram tudo ainda mais especial. Foi uma experiência nova e super divertida”, afirmou.
A colega Maria Eduarda Ferreira, também do 8º E, destacou a novidade de ouvir rock pela primeira vez. “Nunca tinha escutado, mas confesso que gostei da minha primeira experiência. Foi uma viagem muito legal e incrível. Agradeço a todos que ajudaram a realizar esse passeio”,* disse.
Já Amanda Cassimiro, do 6º D, ressaltou a diversidade das atividades. “Gostei muito da ida ao shopping e das bandas que cantaram super bem. O show de rock foi maravilhoso, uma experiência única que nunca esquecerei. O pessoal do rock é super gente boa. Eu amei e iria mais vezes”, contou.
A estudante Daniele Ester Nery, do 8º E, fez questão de narrar em detalhes a expectativa e a vivência da viagem. Ela lembrou da animação durante o trajeto de ônibus e da emoção ao conhecer o shopping.
“Havia brinquedos, decorações natalinas lindas e cinema. Foi tudo diferente do que imaginei. Depois seguimos para o Studio Beer. Foi uma das melhores viagens que já fiz, cheia de alegria, risos e nostalgia. Levo boas lembranças e agradeço ao professor Estevão por essa oportunidade”, relatou.
O impacto das ações de inclusão
O presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, destacou que a principal missão da instituição tem sido promover a inclusão por meio da cultura. Segundo ele, ao longo de 2025 foram firmadas diversas parcerias com escolas do interior do Acre, possibilitando que estudantes da rede pública visitassem a capital e conhecessem espaços culturais como museus, bibliotecas e a Usina de Arte.
“É fundamental que nossos jovens tenham acesso à história e à cultura do estado. Como eles vão valorizar e ter orgulho da nossa identidade se não conhecem?”, afirmou Kinpara, ressaltando o caráter educacional das iniciativas.
Além das escolas, a FEM também tem trabalhado em conjunto com associações de moradores e lideranças comunitárias, levando atividades artísticas e culturais, como teatro, música, dança e cinema, para diferentes regiões. Em sessões de cinema promovidas pela Fundação, em parceria com outras instituições, foram registradas experiências marcantes: “Encontramos pessoas com 70, 80 anos que nunca haviam ido ao cinema e ficaram encantadas”, relatou.
Kinpara reforçou que a cultura deve ter como objetivo incluir e transformar vidas. Ele afirmou que a FEM pretende ampliar as ações para os 22 municípios acreanos, citando Cruzeiro do Sul e Sena Madureira como exemplos de integração bem-sucedida entre educação e cultura.
Acre teve maior queda no número de nascimentos do Brasil em 2024, aponta IBGE
Estado registrou redução de 8,7% em relação a 2023; média nacional foi de 5,8%. Dados também mostram que Norte tem maior atraso no registro de crianças após o parto
O Acre teve a maior queda no número de nascimentos entre todos os estados brasileiros em 2024, segundo dados das Estatísticas do Registro Civil divulgadas pelo IBGE. O estado registrou 8,7% menos nascimentos em relação a 2023, percentual superior à média nacional, que foi de 5,8%.
Na mesma tendência de redução acentuada aparecem Rondônia (-8,6%) e Piauí (-8,2%). Já as menores quedas foram registradas na Paraíba (-1,9%), Alagoas (-2,4%) e Goiás (-3,0%).
Os dados também revelam disparidades regionais no prazo de registro dos nascimentos. Enquanto no Sul do país apenas 3,5% dos registros são feitos após 15 dias do parto, no Norte essa proporção sobe para 25,1%. Em todo o Brasil, 88,5% dos nascimentos são registrados em até 15 dias e 98,9% em até 90 dias.
Ainda de acordo com o levantamento, 11 municípios tiveram mais de 20% dos registros realizados após 90 dias do nascimento – sete deles estão na Região Norte, três no Piauí e um em Minas Gerais. Os números refletem desafios de acesso a serviços cartoriais e de saúde, especialmente em localidades mais isoladas.
Ranking nacional de redução
- Acre: -8,7% (maior queda)
- Rondônia: -8,6%
- Piauí: -8,2%
- Média Brasil: -5,8%
Estados com menores quedas
- Paraíba: -1,9%
- Alagoas: -2,4%
- Goiás: -3,0%
Proporção de mães com até 24 anos cai de mais da metade (51,7%) para pouco mais de um terço (34,6%) em duas décadas
Cerca de 34,6% dos nascimentos eram de mães com até 24 anos em 2024, uma redução considerável em comparação a 2004, quando mais da metade (51,7%) dos nascimentos eram de mães nessa faixa etária. Na Região Centro-Oeste houve a principal queda neste indicador, de 55,1% para 35,1% no mesmo período, enquanto Sul (29,9%) e Sudeste (30,7%) apresentaram valores mais baixos em 2024.
Houve diminuição também do número de registros de nascimentos gerados por mães adolescentes com até 19 anos, variando de 20,8% em 2004 para 11,3% em 2024. Mesmo assim, foram 267.446 nascimentos concebidos por mães com até 19 anos no país, considerando que a maternidade entre mulheres jovens pode ser um fator que dificulta sua permanência na educação formal.
Em 2024, 2.370.945 registros de nascimentos ocorridos no ano foram de filhos de mães que residiam no Brasil, sem considerar aquelas que moram no estrangeiro ou cuja residência é ignorada. Desse total, 0,9% (22.290) eram filhos de mães que nasceram em país estrangeiro e residiam no Brasil. Venezuela (32,4%), Bolívia (18,8%) e Paraguai (9,9%) foram os países de nacionalidade dessas mães estrangeiras, que residiam no Brasil, com maior participação percentual.
A acentuada redução de nascimentos no Acre acompanha tendência nacional de declínio da fecundidade, mas em ritmo mais acelerado. Fatores como urbanização, maior acesso a métodos contraceptivos, inserção feminina no mercado de trabalho e mudanças nas aspirações familiares podem explicar o fenômeno no estado.
Câmara aprova “PL da Dosimetria” que reduz penas de condenados do 8 de janeiro; bancada acreana se divide
Projeto aprovado por 291 votos a 148 beneficia réus de atos antidemocráticos; 5 dos 8 deputados acreanos votaram a favor, 2 contra e 1 não registrou voto
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira (10) o Projeto de Lei da Dosimetria, que altera o cálculo das penas aplicadas aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O texto foi aprovado por 291 votos a favor e 148 contrae agora segue para análise do Senado Federal.
O projeto beneficia réus e condenados envolvidos nas invasões e depredações das sedes dos Três Poderes ao reduzir o tempo de cumprimento de pena e flexibilizar regras de progressão de regime. Entre as principais mudanças está a fixação de percentuais mínimos para a progressão e a possibilidade de remição de pena mesmo em prisão domiciliar, medida justificada pelo relator como forma de evitar insegurança jurídica.
A bancada do Acre se dividiu na votação. Votaram a favor: Antônia Lúcia (Republicanos), Coronel Ulysses (União Brasil), Roberto Duarte (Republicanos) e Zezinho Barbary (PP). Votaram contra: Meire Serafim (União Brasil) e Socorro Neri (PP). Já os deputados Eduardo Velloso (União Brasil) e Zé Adriano (PP) não registraram voto.
Embora não cite nomes, o projeto é visto por parte da oposição como capaz de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde a inquéritos relacionados aos atos. A proposta agora avança para o Senado, onde deve enfrentar novo embate político antes de seguir para sanção presidencial.
Divisão da bancada acreana
A favor (5):
-
Antônia Lúcia (Republicanos)
-
Coronel Ulysses (União Brasil)
-
Roberto Duarte (Republicanos)
-
Zezinho Barbary (PP)
Contra (2):
-
Meire Serafim (União Brasil)
-
Socorro Neri (PP)
Sem voto registrado (1):
-
Eduardo Velloso (União Brasil)
-
Zé Adriano (PP)
Principais pontos do projeto
- Percentuais mínimos para cumprimento antes da progressão
- Remição de pena mesmo em prisão domiciliar
- Objetivo declarado: Evitar insegurança jurídica
Impacto político
- Potencial beneficiado: Ex-presidente Jair Bolsonaro (investigado)
- Próxima etapa: Análise pelo Senado Federal
A votação expõe as divisões ideológicas dentro da bancada acreana em tema sensível da agenda nacional, com maioria alinhada à base bolsonarista. O projeto representa tentativa legislativa de reconfigurar as consequências jurídicas dos atos de 8 de janeiro, gerando críticas de setores que defendem rigor penal nos casos de ataques à democracia.
