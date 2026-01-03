Geral
Bombeiro militar é preso em flagrante com cerca de um quilo de cocaína no Amazonas
Abordagem ocorreu em Manacapuru; Justiça manteve apenas o militar preso após audiência de custódia
Um bombeiro militar foi preso em flagrante com aproximadamente um quilo de cocaína durante uma abordagem policial no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O suspeito foi identificado como Bruno Alessandro Ferreira, de 37 anos. Outros dois homens, de 27 e 24 anos, que estavam no mesmo veículo, também foram detidos.
A ação ocorreu no bairro Biribiri, após a Polícia Militar receber denúncia sobre o transporte de drogas. O automóvel foi localizado na rua do Aterro e, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.
Durante a revista no veículo, a droga foi encontrada escondida sob o banco do motorista. Além do entorpecente, os agentes apreenderam aparelhos celulares, uma mala e o automóvel utilizado no transporte.
Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia e passaram por audiência de custódia. A Justiça decidiu manter preso apenas o bombeiro militar. Ele foi conduzido para uma unidade do Corpo de Bombeiros em Manacapuru e aguarda transferência para o Comando-Geral da corporação, em Manaus.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que acompanhou a ocorrência, prestou apoio à operação policial e reforçou que não compactua com condutas ilegais.
Comentários
Geral
Acre ocupa 25º lugar em taxa de frequência líquida no Ensino Médio, com apenas 22,3% dos jovens de 15 a 17 anos na etapa correta
Ranking nacional do Centro de Liderança Pública coloca estado à frente apenas do Pará e do Amapá na região Norte; Mato Grosso, Ceará e São Paulo lideram
O Acre ocupa a 25ª posição entre os estados brasileiros na taxa de frequência líquida no Ensino Médio, com apenas 22,3% dos jovens entre 15 e 17 anos frequentando essa etapa de ensino. O dado, divulgado nesta sexta-feira (2) pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações do IBGE, revela que uma parcela significativa dos adolescentes acreanos ainda está fora da escola ou em séries inadequadas à sua faixa etária.
No ranking nacional, Mato Grosso, Ceará e São Paulo apresentam os melhores desempenhos. Na Região Norte, o Acre fica à frente apenas do Pará e do Amapá, refletindo os desafios históricos de acesso e permanência escolar na região. O indicador integra o Ranking de Competitividade dos Estados, que monitora diversos setores, incluindo educação, e está disponível para consulta pública no site rankingdecompetitividade.org.br.
Ranking nacional:
-
Líderes: Mato Grosso, Ceará e São Paulo
-
Acre: 25º lugar, à frente apenas do Pará e Amapá na Região Norte
-
Contexto regional: Estados do Norte têm os piores indicadores de frequência líquida no país
O que significa o índice:
A taxa de frequência líquida mede a proporção de jovens que estão efetivamente na série correta para sua idade. Um percentual baixo como o do Acre (22,3%) indica que:
-
Muitos adolescentes ainda estão no Ensino Fundamental (distorção idade-série);
-
Parte significativa abandonou a escola;
-
Há alunos matriculados, mas em etapa incompatível com a faixa etária.
Metodologia:
O levantamento integra o Ranking de Competitividade dos Estados, que avalia desempenho em áreas como educação, segurança, saúde e infraestrutura. Os dados completos estão disponíveis no site rankingdecompetitividade.org.br.
O resultado reflete desafios históricos no acesso e permanência de jovens no Ensino Médio acreano, agravados por evasão escolar, trabalho precoce e dificuldades de transporte em áreas rurais.
A Secretaria de Educação do Acre deve revisar políticas de busca ativa e correção de fluxo para melhorar o indicador. Programas como o Ensino Médio em Tempo Integral e o incentivo à conclusão via EJA são alternativas em discussão.
A baixa frequência líquida compromete o direito à educação e pode aprofundar desigualdades sociais, já que jovens fora da escola têm menos oportunidades no mercado de trabalho e no ensino superior.
Comentários
Geral
Busca por Raquel Nobre, desaparecida há 23 dias, segue sem pistas após revista a casa em Rio Branco
Irmã relata que polícia e membros da igreja revistaram residência no bairro João Eduardo, mas não encontraram a mulher, que tem esquizofrenia e depende de medicamentos
A busca por Raquel Nobre de Lima, 37 anos, desaparecida desde 11 de dezembro em Rio Branco, continua sem resultados concretos. Neste sábado (3), a irmã da desaparecida, Olivia Nobre, informou que uma casa no bairro João Eduardo foi revistada pela Polícia Civil após membros de uma igreja obterem informações de que Raquel poderia estar no local.
Andamento das buscas:
-
Revista na casa: O morador afirmou que Raquel “só passou por lá” e não estava mais no imóvel;
-
Identidade do homem: Ainda não se sabe se o residente é o mesmo idoso visto com Raquel antes do desaparecimento;
-
Mobilização comunitária: Membros de igrejas e voluntários têm percorrido bairros da capital em busca de pistas.
Perfil da desaparecida:
Raquel é esquizofrênica, faz uso de medicamentos controlados e não portava celular quando sumiu. Ela costuma usar vestidos e óculos escuros e tem como último endereço conhecido o bairro Ivete Vargas.
Apelo da família:
“Pedimos que qualquer pessoa com informação, por menor que seja, entre em contato conosco ou com a polícia”, reforçou Olivia Nobre.
Contatos para informações:
-
Olivia Nobre: (68) 99909-4108
-
Fábio Nobre: (68) 99988-0511
-
Polícia Civil: Disque 197 ou delegacias especializadas.
Casos de desaparecimento de pessoas com transtornos mentais exigem agilidade, pois a falta de medicação pode agravar a desorientação e a vulnerabilidade. A ausência de câmeras em vários pontos da cidade dificulta a reconstituição do trajeto.
A Polícia Civil deve intensificar as diligências nas regiões próximas ao João Eduardo e Ivete Vargas. A família espera que a divulgação massiva da foto de Raquel em redes sociais e veículos de comunicação ajude a localizá-la.
A mobilização de igrejas e voluntários tem sido fundamental na busca, mas a ausência de um protocolo estadual para desaparecidos limita a ação oficial. Enquanto isso, cada hora sem notícias aumenta o risco para a integridade de Raquel.
Comentários
Geral
Polícia Civil do Acre conclui primeira fase de inquérito sobre morte do colunista Moisés Alencastro
Dois suspeitos foram indiciados por homicídio qualificado e furto; delegado afirma que, por enquanto, não há elementos para associar crime diretamente à homofobia
A Polícia Civil do Acre concluiu a primeira fase do inquérito sobre a morte do colunista social e advogado Moisés Alencastro, encontrado morto em seu apartamento em Rio Branco no dia 22 de dezembro. Os dois suspeitos, Antônio de Sousa Moraes, 22 anos, e Natanael Oliveira de Lima, 23, presos no dia 25, foram indiciados por homicídio qualificado e furto qualificado.
Segundo o delegado Alcino Júnior, responsável pelo caso, não há elementos até o momento que permitam associar diretamente o crime à orientação sexual da vítima, embora a possibilidade não esteja descartada. “Não conseguimos identificar, a princípio, o crime de homofobia, embora isso possa eventualmente aparecer como pano de fundo”, afirmou. O Ministério Público do Acre (MPAC) havia divulgado nota anterior sugerindo motivação por ódio e homofobia.
A próxima fase da investigação terá prazo de até 30 dias e incluirá a análise de celulares e outros materiais apreendidos, que podem trazer novas provas ao processo. O inquérito inicial foi concluído dentro do prazo legal de dez dias, necessário quando há investigados presos.
Você precisa fazer login para comentar.