Bombeiro militar é preso em flagrante com cerca de um quilo de cocaína no Amazonas

Abordagem ocorreu em Manacapuru; Justiça manteve apenas o militar preso após audiência de custódia

Um bombeiro militar foi preso em flagrante com aproximadamente um quilo de cocaína durante uma abordagem policial no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O suspeito foi identificado como Bruno Alessandro Ferreira, de 37 anos. Outros dois homens, de 27 e 24 anos, que estavam no mesmo veículo, também foram detidos.

A ação ocorreu no bairro Biribiri, após a Polícia Militar receber denúncia sobre o transporte de drogas. O automóvel foi localizado na rua do Aterro e, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, mas foram alcançados pelos policiais.

Durante a revista no veículo, a droga foi encontrada escondida sob o banco do motorista. Além do entorpecente, os agentes apreenderam aparelhos celulares, uma mala e o automóvel utilizado no transporte.

Os três suspeitos foram encaminhados à delegacia e passaram por audiência de custódia. A Justiça decidiu manter preso apenas o bombeiro militar. Ele foi conduzido para uma unidade do Corpo de Bombeiros em Manacapuru e aguarda transferência para o Comando-Geral da corporação, em Manaus.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que acompanhou a ocorrência, prestou apoio à operação policial e reforçou que não compactua com condutas ilegais.

