Bom Churrasco derrota o Chelsea e garante vaga na Copa de Futebol 7
O Bom Churrasco venceu o Chelsea por 5 a 3 nessa segunda, 6, na quadra do bairro Tangará, e conquistou a classificação para a segunda fase da Copa Acre de Futebol 7.
Nas outras partidas da rodada, o Real Barça bateu o PFC por 7 a 3 e os Amigos do Pastor derrotaram o Esperança por 5 a 4.
No Tancredo Neves
A primeira fase da Copa Acre de Futebol 7 terá mais três jogos nesta terça, 7, a partir das 19 horas, na quadra do Tancredo Neves. As partidas são: Banglop x MP+, GW x Atlético de Madri e João Eduardo x Inter do Ayrton Sena.
Brasiléia vence etapa do Alto Acre da Super Taça de Futsal 2025
A equipe de Brasiléia conquistou o título da etapa do Alto Acre da Super Taça do Acre de Futsal Masculino 2025, realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no ginásio Luiz Eduardo Lopes Pessoa, em Brasiléia. Com o resultado, o time será o representante da regional na fase final da competição, que acontecerá ainda neste mês de outubro.
A Super Taça de Futsal teve início em abril, em Rio Branco, com a fase municipal, e já passou pelas regionais do Baixo Acre, Alto Acre e Juruá, restando apenas a etapa Tarauacá/Envira. Até o momento, mais de 60 equipes e 800 atletas participaram do torneio, que se consolida como a maior competição de futsal do estado.
O representante da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, Marcelo Fontenele, que coordenou a etapa do Alto Acre, destacou que o evento é uma iniciativa do secretário estadual de Esportes, Ney Amorim.
“A determinação do secretário foi que fizéssemos a maior competição de futsal do Acre, envolvendo todos os municípios. Agora chegamos à reta final, com cinco equipes classificadas, restando apenas a etapa Juruá/Tarauacá. Agradecemos as parcerias das prefeituras das cidades-sede e da Federação Acreana de Futsal”, afirmou Fontenele.
O Coordenador de Esportes de Brasiléia, Clebson Venâncio, agradeceu o apoio do prefeito Carlinhos do Pelado e parabenizou o desempenho dos atletas:
“Foi uma conquista importante para nosso município. Agradeço ao prefeito pelo apoio total à equipe e parabenizo todos os jogadores pelo empenho e dedicação”, disse.
Resultados da Etapa do Alto Acre:
• Epitaciolândia 07 x 02 Assis Brasil
• Xapuri 01 x 06 Brasiléia
• Brasiléia 05 x 01 Assis Brasil
• Xapuri 03 x 03 Epitaciolândia
• Assis Brasil 04 x 02 Xapuri
• Brasiléia 02 x 02 Epitaciolândia
Equipes Classificadas para a Fase Final:
• Plácido de Castro
• Sena Madureira
• Cafu Auto Peças (Rio Branco)
• Carlos Chagas (Rio Branco)
• Brasiléia
• Juruá/Tarauacá (a ser realizada)
A competição também conta com a participação do futsal feminino, que vem crescendo em todo o estado, promovendo inclusão e valorização do esporte entre as mulheres. Em breve, será iniciada também a Super Taça de Futebol de Campo, dando sequência ao calendário esportivo organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Acre.
Rio Branco bate o Andirá e confirma vaga na quartas do Estadual
O Rio Branco derrotou o Andirá por 2 a 0 nesta segunda, 6, no Florestinha, e confirmou uma vaga na fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17. O Estrelão oscilou em alguns jogos da primeira fase, mas avança com chances de disputar o título do torneio.
Duelo importante
Plácido de Castro e Adesg fazem um duelo decisivo nesta terça, 7, a partir das 15 horas, no Florestinha. As duas equipes ainda disputam uma vaga na próxima fase do torneio.
Fafs confirma finais dos Estaduais das Séries A e B na sexta
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sexta, 10, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, as finais dos Estaduais das Séries A e B, no feminino.
Preventório x Café com Leite/Porto Acre decidem o título da Série B e Rio Branco x Real Sociedade disputam a decisão da Série A.
“Fechamos a data e, agora, vamos ajustar todos os detalhes para as duas finais. Teremos duas grandes partidas e iremos fechar dois torneios importantes na temporada”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
