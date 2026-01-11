Bolsonaro recebe visita médica após "azia constante", diz Carlos

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) informou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), recebeu visita médica neste domingo (11/1) na Superintendência da Polícia Federal (PF) após o quadro de soluços que vem enfrentando evoluir para “azia constante”.

De acordo com o filho “02” do ex-mandatário, a condição o impede de se alimentar adequadamente e de dormir.

Carlos também relatou que Bolsonaro sofre de “grave abalo psicológico”, que é perceptível pelo isolamento na cela onde cumpre pena de 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma tentativa de golpe de Estado.

“O médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária”, publicou Carlos no X.

Segundo o ex-parlamentar, neste final de semana a defesa de Bolsonaro protocolou, mais uma vez, um pedido de prisão domiciliar humanitária no Supremo Tribunal Federal (STF). A solicitação ainda não foi analisada.

Entre 24 de dezembro e o 1º de janeiro, Bolsonaro esteve internado no hospital DF Star em Brasília, onde passou por uma cirurgia para tratar uma herniorrafia inguinal bilateral e três procedimentos para bloquear o nervo frênico e conter crises de soluço.

Na última quarta-feira (7/1), ele deixou novamente a Superintendência da PF para realizar exames após sofrer uma queda em sua cela. Foi constatado um traumatismo craniano leve.