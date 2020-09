Por

A professora Rosana Cavalcante dos Santos foi reconduzida ao cargo de reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac) por mais quatro anos.

O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (29) e tem como base o resultado da Consulta Pública realizada em setembro de 2019.



Rosana Cavalcante dos Santos está à frente da Reitoria do Ifac desde 2014, quando assumiu a instituição como pro tempore. Em 2015, ela foi a primeira reitora eleita do Instituto.

Em 2019, foi reeleita para o cargo.



“Estou muito feliz e consciente da responsabilidade em estar, mais uma vez, a frente da instituição como reitora eleita. A publicação da minha recondução ao cargo é reflexo do desejo da nossa comunidade acadêmica que, durante a Consulta Pública, votou para que eu pudesse continuar trabalhando frente à gestão do Ifac”, destacou a reitora da instituição.

Rosana Cavalcante disse que, compreender todo esse caminho é muito importante, pois reforça o compromisso com os servidores e estudantes. “Tenho certeza que dessa forma teremos sucesso na gestão, através do atendimento das demandas e expectativas da nossa comunidade”, afirmou.

Segundo a reitora do Ifac, a reeleição para o cargo é reflexo do trabalho que vem sendo feito frente à instituição, como também sobre as propostas apresentadas aos servidores e estudantes, durante o processo de Consulta Pública.

