Bolsonaro pede autorização de Moraes para realizar exames

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), nesta terça-feira (12), a autorização para deixar a prisão domiciliar e realizar exames no hospital DF Star, em Brasília.

De acordo com os advogados, os exames foram pedidos pelo médico responsável pelo ex-presidente em razão de um tratamento medicamentoso que precisa de “reavaliação dos sintomas de refluxo e soluços refratários”.

A defesa pede autorização para permanência de 6 a 8 horas no hospital no dia 16 de agosto. Segundo a petição, “a depender dos resultados, poderão ser indicadas complementações diagnósticas e/ou medidas terapêuticas adicionais”.

Foi receitado pelo médico os exames de sangue, de urina, endoscopia, tomografias, ecocardiograma e ultrassonografias.

Na semana passada, Moraes autorizou a visita de médicos à casa do ex-presidente. Eles foram ao local na sexta-feira (8).

Bolsonaro passou por mais uma cirurgia em abril deste ano por complicações decorrentes da facada que sofreu em 2018. Ele teve alta somente duas semanas depois.

No mesmo ofício enviado ao Supremo, a defesa do ex-presidente solicitou autorização para visitas de mais quatro aliados. São eles: