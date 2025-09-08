Bolsonaro pede a Moraes para realizar procedimento para remoção de pinta

Governador de São Paulo participa de ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para ser candidato a presidente no ano que vem, reafirmou, neste domingo (7), o apoio a candidatura de Jair Bolsonaro (PL). “Só tem um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro”, disse, em ato na Avenida Paulista. Bolsonaro, no entanto, está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Eu tenho certeza que ele indo para urna, ele vai vencer às eleições”, afirmou.

Tarcísio defendeu uma anistia ampla, para incluir Bolsonaro, aos condenados por tentativa de golpe de Estado. “Essa festa não está completa porque Jair Messias Bolsonaro não está conosco”, disse. Em outro momento, ele mandou um recado para o presidente da Câmara, Hugo Motta: “Paute a anistia.”

O governador também citou que a defesa dos réus do núcleo crucial do golpe apontaram cerceamento de defesa. Segundo ele, isso mostra que o julgamento não está sendo imparcial. O núcleo crucial, que inclui Bolsonaro, começou a ser julgado na semana passada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). “Ninguém aguenta a tirania de um ministro”, disse, em alusão ao ministro Alexandre de Moraes. “Nós não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer”, disse em outro momento.

“É tudo muito frágil, como vamos admitir uma condenação? Só há uma forma de resolver isso: anistia”, defendeu. O governador esteve em Brasília na semana passada para tentar pressionar que anistia seja pautada no Câmara dos Deputados.

Ato em São Paulo

Pouco depois das 15h, Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegaram no ato na Avenida Paulista, em São Paulo.

Antes de meio-dia, porém, manifestantes começam a se aglomerar no local. Eles estenderam uma bandeira dos Estados Unidos em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).

Também era possível ver faixas pedindo que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque o projeto em votação, e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dê andamento ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

O Partido Novo levou à Paulista um boneco inflável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com roupa de presidiário e, ao lado, um ovo inflável em que está escrita de vermelho a frase “Perdeu, mané” (referência a Moraes).

Perguntas e Respostas

Qual foi a posição de Tarcísio de Freitas em relação a Jair Bolsonaro durante o ato na Avenida Paulista?

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro, afirmando: “Só tem um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro”.

Qual é a situação atual da candidatura de Jair Bolsonaro?

Jair Bolsonaro está inelegível devido a uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O que Tarcísio de Freitas disse sobre a anistia relacionada a Bolsonaro?

Tarcísio defendeu uma anistia ampla que incluísse Bolsonaro, afirmando que a festa não estava completa sem a presença dele e pediu ao presidente da Câmara, Hugo Motta, que pautasse a anistia.

Quais foram as críticas de Tarcísio em relação ao julgamento dos réus do núcleo crucial do golpe?

Tarcísio mencionou que a defesa dos réus apontou cerceamento de defesa, sugerindo que o julgamento não estava sendo imparcial e criticou a tirania de um ministro, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes.

Como foi a manifestação na Avenida Paulista antes da chegada de Tarcísio?

Antes do meio-dia, manifestantes começaram a se aglomerar na Avenida Paulista, estendendo uma bandeira dos Estados Unidos em frente ao Masp e exibindo faixas pedindo que o presidente da Câmara colocasse o projeto de anistia em votação.

O que o Partido Novo levou para a manifestação?

O Partido Novo levou um boneco inflável representando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestido de presidiário e um ovo inflável com a frase “Perdeu, mané”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários