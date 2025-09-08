Brasil
Bolsonaro pede a Moraes para realizar procedimento para remoção de pinta
Equipe médica solicitou que o procedimento seja realizado em hospital de Brasília no próximo domingo (14)
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para realizar procedimento médico no próximo domingo (14) em hospital de Brasília.
A equipe médica de Bolsonaro pediu a realização de uma pequena cirurgia para remover lesões de pele.
Segundo o laudo, Bolsonaro está com “nevo melanocítico do tronco”, que é uma pinta normalmente benigna, e com “neoplastia de comportamento incerto”, ou seja, uma lesão cutânea que não é possível definir de imediato se é benigna ou maligna e por isso requer remoção para análise.
O procedimento de remoção das lesões costuma ser simples e rápido. No documento enviado ao Supremo, o médico afirma que a cirurgia deverá ser realizada em regime ambulatorial e com previsão de alta no mesmo dia
O ex-presidente está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, quando descumpriu medidas cautelares impostas pelo Supremo.
Por isso, precisa de autorização para sair de casa. Esta será a segunda vez que Bolsonaro deixa a domiciliar para ir ao hospital. Em 16 de agosto, saiu para fazer exames relacionados a sintomas de refluxo e soluços.
O STF retoma nesta terça-feira (9) o julgamento de Bolsonaro e outros réus acusados de tramar um golpe de Estado em 2022. Os ministros votarão pela condenação ou absolvição do ex-presidente.
Bolsonaro não deve acompanhar o julgamento presencialmente. Aliados mencionam que o ex-presidente está com a saúde frágil.
Fonte: CNN
Venezuela ampliará tropas em cinco estados em meio a tensão com os EUA
A Venezuela anunciou que reforçará a presença militar em cinco estados do norte do país para melhorar a segurança e combater o narcotráfico, anunciou o ministro da Defesa, Vladimir Padrino, no domingo (7).
Padrino afirmou que, sob orientação do presidente Nicolás Maduro, “meios e forças” serão mobilizados para fortalecer a presença nos estados de Zulia e Falcón, que, segundo ele, constituem “uma rota de narcotráfico”.
Além disso, a presença militar será redobrada na região insular de Nueva Esparta, bem como em Sucre e Delta Amacuro, segundo vídeo publicado nas redes sociais.
“Ninguém virá fazer o nosso trabalho por nós. Ninguém pisará nesta terra para fazer o que devemos fazer”,
Por sua vez, Maduro afirmou que ordenou o envio para “reforçar” as operações “na Zona de Paz Binacional com a Colômbia e a costa caribenha”, em mensagem publicada no Telegram. “Esta mobilização tem como objetivo principal a defesa da soberania nacional, a segurança do país e a luta pela paz”, acrescentou.
O anúncio ocorre em meio a tensões com os Estados Unidos, que recentemente enviaram navios de guerra ao Caribe para combater o narcotráfico na região, segundo o governo do presidente Donald Trump.
Padrino e Maduro não mencionaram especificamente o “ataque letal” que as forças americanas disseram ter lançado na última terça-feira (2) contra uma embarcação que supostamente transportava drogas em águas internacionais no Caribe, deixando 11 mortos.
Washington vinculou a embarcação à quadrilha criminosa Tren de Aragua, enquanto nos últimos dias autoridades chavistas chamaram a operação de “fabricação”.
O presidente Trump está considerando opções para realizar ataques militares contra cartéis de drogas que operam na Venezuela, incluindo a possibilidade de atacar alvos dentro do país sul-americano, conforme diversas fontes informadas sobre os planos do governo.
Questionado por um repórter na Casa Branca se consideraria ordenar ataques contra cartéis dentro da Venezuela, Trump respondeu no domingo: “Vocês vão descobrir”.
Em sua mensagem nas redes sociais, o ministro Padrino falou sobre os movimentos militares: “A Marinha Bolivariana continua seu destacamento em áreas marítimas, ao longo da costa caribenha e da costa atlântica, um destacamento eficaz, e nossa aviação militar bolivariana está defendendo nosso espaço aéreo venezuelano e também o patrulhando.”
Em agosto, o ministro do Interior, Diosdado Cabello, relatou o destacamento de 15 mil soldados em Zulia e Táchira, ambas na fronteira com a Colômbia.
Padrino declarou no domingo (7) que essas regiões agora contam com um total de 25 mil soldados destacados “com recursos navais e fluviais” e drones.
Fonte: CNN
Pena de Bolsonaro deve ser definida pelo STF no último dia de julgamento
Dosimetria será o aspecto final a ser discutido pelos ministros da Primeira Turma
A pena a ser imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aos demais réus do plano de golpe só deve ser definida pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no último dia de julgamento, previsto para sexta-feira (12).
A ideia é que a Primeira Turma se manifeste primeiro sobre o mérito da ação penal – ou seja, se os acusados devem ser condenados ou absolvidos. Confirmada a primeira hipótese, é prevista a abertura de uma nova “rodada” de debates sobre a dosimetria.
Esse é o ponto que pode gerar mais divergências entre no colegiado. Além do relator, Alexandre de Moraes (relator), integram a Turma os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.
Conforme mostrou a CNN, a dosimetria deve gerar três correntes diferentes – Moraes, Dino e Cármen votando por penas mais severas; Zanin como uma espécie de “voto médio” e Fux sugerindo punição mais branda.
Esse tem sido o cenário para os condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro – e é esperado que essas discordâncias se reflitam no julgamento da ação sobre a trama golpista.
A Primeira Turma vai se reunir na terça (manhã e tarde), quarta (manhã), quinta (manhã e tarde) e sexta-feiras (manhã e tarde). Inicialmente, não haveria sessão na quinta, mas Moraes decidiu pedir um dia a mais, para garantir a conclusão do caso ainda nesta semana.
As sessões da semana passada foram dedicadas às sustentações orais da PGR (Procuradoria-Geral da República) e das defesas dos réus. Agora, serão colhidos os votos dos ministros, a começar pelo relator.
O voto de Moraes deve levar cerca de três horas e ser dividido em dois blocos: análise das preliminares suscitadas pelas defesas (como competência do STF, acesso aos autos e delação do tenente-coronel Mauro Cid) e mérito da ação penal.
Fonte: CNN
‘Só tem um candidato para nós, que é Bolsonaro’, diz Tarcísio em ato na Paulista
Governador de São Paulo participa de ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para ser candidato a presidente no ano que vem, reafirmou, neste domingo (7), o apoio a candidatura de Jair Bolsonaro (PL). “Só tem um candidato para nós, que é Jair Messias Bolsonaro”, disse, em ato na Avenida Paulista. Bolsonaro, no entanto, está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). “Eu tenho certeza que ele indo para urna, ele vai vencer às eleições”, afirmou.
Tarcísio defendeu uma anistia ampla, para incluir Bolsonaro, aos condenados por tentativa de golpe de Estado. “Essa festa não está completa porque Jair Messias Bolsonaro não está conosco”, disse. Em outro momento, ele mandou um recado para o presidente da Câmara, Hugo Motta: “Paute a anistia.”
O governador também citou que a defesa dos réus do núcleo crucial do golpe apontaram cerceamento de defesa. Segundo ele, isso mostra que o julgamento não está sendo imparcial. O núcleo crucial, que inclui Bolsonaro, começou a ser julgado na semana passada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). “Ninguém aguenta a tirania de um ministro”, disse, em alusão ao ministro Alexandre de Moraes. “Nós não vamos aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer”, disse em outro momento.
“É tudo muito frágil, como vamos admitir uma condenação? Só há uma forma de resolver isso: anistia”, defendeu. O governador esteve em Brasília na semana passada para tentar pressionar que anistia seja pautada no Câmara dos Deputados.
Ato em São Paulo
Pouco depois das 15h, Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegaram no ato na Avenida Paulista, em São Paulo.
Antes de meio-dia, porém, manifestantes começam a se aglomerar no local. Eles estenderam uma bandeira dos Estados Unidos em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).
Também era possível ver faixas pedindo que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), coloque o projeto em votação, e que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dê andamento ao processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.
O Partido Novo levou à Paulista um boneco inflável com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com roupa de presidiário e, ao lado, um ovo inflável em que está escrita de vermelho a frase “Perdeu, mané” (referência a Moraes).
