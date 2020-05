João Renato Jácome

O presidente Jair Bolsonaro publicou imagem no instagram de um avião da Força Aérea Brasileira sendo carregado com caixas de cloroquina que devem ser transportadas ao Acre, segundo informou o chefe do Poder Executivo da União.

Bolsonaro é assíduo em defender o uso da cloroquina no tratamento de pacientes que estejam com os sintamos das Covid-19, o que causou, inclusive, a baixa de dois ministros da saúde do governo, em menos de um mês de intervalo.

O transporte da cloroquina é feito pelo 12º Batalhão de Suprimentos do Exército Brasileiro. A carga deve chegar ao Acre ainda nesta quarta-feira, dia 20, e será entregue à Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre).

PROTOCOLO – O Ministério da Saúde divulgou hoje um protocolo para aplicação da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes em todos os casos, inclusive os com sintomas leves, para tratar do novo coronavírus. O protocolo, que sugere a combinação dos dois medicamentos com azitromicina, é uma orientação para a rede pública de saúde.

