Bolsonaro manda indireta a Lula após tarifaço de Trump contra o Brasil

Dados do novo Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais, divulgado nesta quarta-feira, 09, pelo Ministério da Saúde, mostram avanços do Acre no combate às hepatites. Entre 2014 e 2024, o estado reduziu em 87% o número de óbitos por hepatite C, saindo de 23 para apenas três casos. No mesmo período, as mortes por hepatite B caíram de 11 para cinco, uma queda de 54,5%.

Apesar dos avanços, o boletim alerta para a necessidade de ampliar o acesso à testagem e ao tratamento, sobretudo em relação à hepatite B, que ainda não tem cura, mas pode ser controlada com vacinação e acompanhamento clínico. Em 2024, 3.863 pessoas no Acre foram indicadas para tratamento da hepatite B, mas apenas 1.355 iniciaram acompanhamento. Já no caso da hepatite C, 86 pessoas foram indicadas para tratamento no estado, das quais 63 já deram início à terapia.

As estatísticas fazem parte da campanha nacional “Um teste pode mudar tudo”, lançada pelo governo federal em alusão ao Julho Amarelo, mês de conscientização sobre as hepatites virais. A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce e da adesão ao tratamento, ambos oferecidos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

