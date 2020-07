Renato Feder pode ser confirmado ainda nesta sexta como novo ministro da Educação

Por Igor Gadelha , CNN

Auxiliares do presidente Jair Bolsonaro apontam o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, como favorito para assumir o comando do Ministério da Educação.

Segundo integrantes do governo, o Palácio do Planalto fez um pente-fino no nome de Feder nesta quinta-feira (1º). O excesso de cautela tem como pano de fundo o episódio envolvendo Carlos Decotelli.

A expectativa de ministros e assessores presidenciais é de que Bolsonaro faça o anúncio do nome do novo titular da pasta ainda nesta sexta-feira (3).

Até essa quinta-feira (2), Feder estava na capital paulista. Ele já havia encontrado Bolsonaro na semana retrasada, antes da escolha de Carlos Alberto Decotelli.

Feder é hoje secretário da área no Paraná, estado governado por Ratinho Jr. (PSD). Seu nome já havia sido cotado antes de Bolsonaro optar por Decotelli.

