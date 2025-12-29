Brasil
Bolsonaro faz novo procedimento e deve passar Ano-Novo hospitalizado
Os médicos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) programaram para esta segunda-feira (29/12) um novo procedimento. O objetivo é bloquear o nervo frênico esquerdo para tentar conter as crises de soluço. Ele está internado no Hospital DF Star, em Brasília (DF), desde a véspera de Natal, e se recupera de uma cirurgia, realizada no dia 25/12, para tratar um herniorrafia inguinal bilateral.
Diante da persistência dos soluços e dos novos procedimentos realizados para além da cirurgia, a previsão é que Bolsonaro passe a virada de ano internado. A possibilidade de uma nova intervenção médica foi divulgada no sábado (27/12), após ele ser submetido ao bloqueio anestésico do mesmo nervo, mas do lado direito. Como os sintomas continuaram, os médicos confirmaram a realização do novo procedimento nesta segunda, em boletim divulgado na tarde deste domingo
“Para amanhã (29, segunda-feira), está programada a complementação do tratamento, com bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados. O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos Bolsonaro faz novo procedimento e passará ano-novo hospitalizado”, diz trecho do boletim.
Soluços recorrentes
Jair Bolsonaro sofre com soluços, segundo a família, há pelo menos 9 meses.
Em julho, o ex-presidente anunciou que ficaria de “repouso absoluto” durante todo o mês, além de suspender a agenda política por causa dos soluços”.
Decisão foi tomada sob orientação da equipe médica que também considerou uma série de problemas de saúde.
Nos últimos eventos públicos que participou, antes da prisão, Bolsonaro reafirmou que os problemas de saúde têm relação com a facada que ele levou durante a campanha eleitoral nas eleições de 2018.
Em manifestação nas redes sociais, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) pediu orações e relatou que o marido não passou a noite bem, em decorrência da nova crise de soluços.
“Ontem foi realizado o procedimento anestésico no nervo frênico direito, e o do lado esquerdo está programado para segunda-feira. Jair não teve uma noite boa; apresentou uma nova crise de soluços iniciada por volta das 23h, que permaneceu até as 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou grande exaustão e elevação da pressão arterial”, escreveu ela.
Procedimento
O bloqueio do nervo frênico é um procedimento de radiointervenção, com aplicação de anestesia. O efeito do anestésico dura de 12h a 18h, segundo os médicos. Após a intervenção, Bolsonaro vai ficar internado para observação e acompanhamento da evolução do quadro.
O ex-presidente foi internado com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para realizar uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal bilateral. A liberação foi baseada em uma perícia da Polícia Federal (PF), a pedido da defesa do ex-presidente. A equipe médica do hospital informou que a cirurgia ocorreu dentro do previsto.
Prisão
Bolsonaro cumpriu prisão domiciliar de 4 de agosto deste ano até o dia 21 de novembro. No entanto, após uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica, Moraes determinou que o ex-presidente cumprisse prisão preventiva na Superintendência Regional da Polícia Federal, em Brasília.
No dia 25 de novembro, o STF determinou o trânsito em julgado (quando não há mais possibilidade de recurso) para o ex-presidente e outros réus do núcleo 1 da trama golpista. Desde então, ele cumpre a pena a que foi condenado: 27 anos e 3 meses de prisão.
Bolsonaro foi considerado o líder da organização criminosa que orquestrou o ataque à democracia e condenado pelos crimes de: organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União, e deterioração de patrimônio tombado.
São Paulo bate recorde Histórico de Temperatura em dezembro
O Recorde Histórico de 37,2ºC em São Paulo
São Paulo registrou neste domingo, dia 28 de dezembro, uma marca histórica em seus termômetros, com a temperatura atingindo impressionantes 37,2ºC. Este valor não apenas superou expectativas, mas estabeleceu um novo recorde de calor para o mês de dezembro, um feito notável desde o início das medições oficiais na capital paulista, que datam de 1943. A aferição, que consolida a cidade em um período de calor intenso e prolongado, foi realizada com precisão pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) em sua estação do Mirante de Santana, às 16h, confirmando a gravidade da onda de calor que assola a região metropolitana.
A nova máxima de 37,2ºC quebrou uma marca recente, superando o recorde anterior de 36,1ºC, que havia sido registrado apenas dois dias antes, na última sexta-feira, dia 26. Este cenário de temperaturas crescentes ilustra a intensidade da onda de calor que tem castigado São Paulo e grande parte do Sudeste brasileiro. A capital paulista, em particular, tem sentido os efeitos de uma vasta massa de ar quente que se estacionou sobre a região, impedindo a progressão de frentes frias e mantendo o clima excepcionalmente abafado e seco por dias consecutivos, culminando no recorde histórico.
O recorde de 37,2ºC em São Paulo não é um evento isolado, mas sim um reflexo da severa onda de calor que se alastra por diversos estados. Enquanto a capital paulista estabelecia sua própria marca, outras localidades no estado de São Paulo, como Pedro de Toledo (42,1ºC), Miracatu (41,6ºC) e Registro (39,8ºC), também enfrentaram calor extremo neste domingo, evidenciando a abrangência do fenômeno. A persistência desta massa de ar quente, que afeta ainda partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, tem gerado alertas e preocupações sobre os impactos na saúde pública e no consumo de energia, sublinhando a gravidade climática que resultou na marca sem precedentes para São Paulo e sua população.
A Onda de Calor se Espalha Pelo Estado e Região Sudeste
A onda de calor que assola a capital paulista não se restringiu à metrópole, estendendo-se por todo o estado de São Paulo com intensidade notável. Diversas cidades registraram temperaturas extremas neste domingo, sublinhando a amplitude do fenômeno. Pedro de Toledo, no interior paulista, marcou um impressionante 42,1ºC, enquanto Miracatu atingiu 41,6ºC. A cidade de Registro também sentiu o impacto, com termômetros alcançando 39,8ºC. Estes números demonstram que o calor recorde não é um evento isolado, mas uma condição climática abrangente que afeta vastas porções do território estadual, gerando preocupação entre a população e as autoridades.
Essa onda de calor transcendeu as fronteiras paulistas, estabelecendo-se de forma persistente em grande parte da Região Sudeste do Brasil. Há vários dias, São Paulo, Rio de Janeiro e boa parte de Minas Gerais vêm enfrentando temperaturas muito acima da média histórica para o período. O fenômeno é atribuído à atuação de uma extensa massa de ar quente e seca que, ao estacionar sobre a área, impede a formação e a progressão de frentes frias, aprisionando o calor e elevando continuamente as marcas nos termômetros. Essa configuração meteorológica atípica tem sido a principal responsável pelos dias de forte insolação e abafamento na região.
A persistência da massa de ar quente gera um cenário de alerta para a saúde pública e para diversos setores, como o agronegócio e o abastecimento de energia. Com mínimas elevadas mesmo durante a noite, o corpo humano tem dificuldade em se recuperar, aumentando os riscos de desidratação e outros problemas relacionados ao calor extremo. Meteorologistas indicam que a manutenção desse bloqueio atmosférico sinaliza que a região deve continuar sob a influência das altas temperaturas nos próximos dias, sem previsão imediata para a chegada de sistemas frontais que possam aliviar o calor intenso e trazer chuvas mais expressivas e abrangentes.
Causas Meteorológicas: Entendendo a Massa de Ar Quente
A elevação recorde das temperaturas em São Paulo, atingindo patamares históricos em dezembro, é fundamentalmente atribuída à presença persistente de uma vasta massa de ar quente e seco sobre a região Sudeste do Brasil. Este fenômeno meteorológico, caracterizado por um sistema de alta pressão em níveis médios da atmosfera, atua como um verdadeiro bloqueio atmosférico, impedindo a progressão de sistemas frontais frios que poderiam aliviar o calor intenso. Sua atuação prolongada é o principal motor por trás da onda de calor que assola não apenas a capital paulista, mas também grandes áreas de estados vizinhos, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.
A massa de ar quente, ao estacionar sobre uma determinada área, intensifica o aquecimento de diversas maneiras. Primeiramente, o sistema de alta pressão provoca um movimento descendente do ar, conhecido como subsidência, que, ao descer, sofre compressão e aquece (aquecimento adiabático). Paralelamente, a ausência de nuvens significativas sob a influência desse sistema permite que a radiação solar incida diretamente sobre a superfície, maximizando o aquecimento do solo e, consequentemente, da atmosfera próxima. A baixa umidade relativa do ar, outra característica dessa massa, contribui para a sensação de abafamento e dificulta a formação de chuvas que poderiam amenizar o calor.
O efeito mais crítico dessa massa de ar é sua capacidade de atuar como uma barreira intransponível para as frentes frias que se formam no sul do continente. Ao invés de avançarem e trazerem consigo ar mais ameno e chuvas, essas frentes são desviadas para o oceano ou para outras regiões, ou perdem intensidade ao tentar romper o bloqueio. Esse cenário cria uma espécie de "cúpula de calor" que aprisiona o ar quente sobre a área afetada, resultando em dias consecutivos de temperaturas extremas e noites que não proporcionam o resfriamento adequado, levando à quebra de recordes históricos como o observado em São Paulo. A persistência desse padrão sinótico é o grande desafio para o alívio das condições atuais.
Impactos do Calor Extremo na Saúde e no Cotidiano
A onda de calor extremo que atinge São Paulo e parte da região Sudeste não é apenas um marco histórico nas medições de temperatura, mas também um fator de preocupação crescente para a saúde pública e o dia a dia da população. O calor recorde eleva drasticamente os riscos de desidratação severa, exaustão por calor e, em situações mais graves, intermação, ou golpe de calor. Esta última condição, caracterizada por aumento da temperatura corporal, pele seca e quente, confusão mental e perda de consciência, exige atendimento médico imediato e pode ser fatal se não tratada a tempo. Os sistemas de saúde, tanto públicos quanto privados, tendem a observar um aumento na procura por atendimentos emergenciais relacionados a essas condições durante períodos prolongados de altas temperaturas.
Grupos específicos da população são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos do calor intenso. Idosos, crianças pequenas, gestantes e indivíduos com doenças crônicas preexistentes, como problemas cardíacos, pulmonares e renais, veem seu quadro de saúde agravado. O esforço do organismo para manter a temperatura corporal em níveis normais pode sobrecarregar o sistema cardiovascular e respiratório. Além disso, trabalhadores que executam suas funções ao ar livre, como da construção civil e entregadores, estão expostos a riscos elevados de esgotamento e desidratação, impactando diretamente a produtividade e a segurança no trabalho. A poluição do ar, frequentemente intensificada em ondas de calor devido à baixa dispersão de poluentes, agrava ainda mais os problemas respiratórios.
No cotidiano, o calor extremo impõe uma série de desafios e alterações de rotina. A demanda por energia elétrica para refrigeração de ambientes dispara, sobrecarregando a rede de distribuição e aumentando a probabilidade de quedas de energia e interrupções no fornecimento, com consequências para residências, comércio e indústria. O consumo de água também se eleva significativamente, gerando preocupações sobre o abastecimento e a sustentabilidade hídrica em algumas áreas. A qualidade do sono é comprometida, a irritabilidade aumenta e a capacidade de concentração diminui, afetando o desempenho escolar e profissional. Atividades ao ar livre se tornam inviáveis ou perigosas, alterando os hábitos de lazer e impactando o bem-estar mental geral da população.
Recomendações Essenciais para Enfrentar o Calor Intenso
Diante da persistência de temperaturas recordes, é fundamental que a população adote medidas preventivas rigorosas para garantir a saúde e o bem-estar. A recomendação primordial é a hidratação constante. Beba água em abundância, mesmo sem sentir sede, e evite bebidas açucaradas, alcoólicas ou com cafeína, que podem contribuir para a desidratação. Tenha sempre uma garrafa de água à mão, seja em casa, no trabalho ou ao sair, e priorize o consumo de sucos naturais e isotônicos para repor sais minerais perdidos pelo suor excessivo, especialmente após atividades físicas ou exposição prolongada ao sol.
A proteção contra a exposição solar direta é outro ponto crucial. Use roupas leves, folgadas e de cores claras, que ajudam a refletir o calor e permitem a transpiração. Chapéus de abas largas, bonés e óculos de sol são aliados importantes para proteger o rosto e os olhos dos raios UV. Aplique protetor solar com fator de proteção adequado (mínimo FPS 30) em todas as áreas expostas da pele e reaplique-o regularmente, a cada duas horas, ou após transpiração intensa e contato com água. Evite atividades físicas extenuantes ao ar livre, especialmente entre 10h e 16h, quando a incidência solar é mais forte e as temperaturas atingem o pico. Opte por horários de menor calor, como o início da manhã ou o final da tarde, e priorize locais com sombra.
Mantenha os ambientes internos o mais frescos possível, utilizando ventiladores, ar-condicionado ou abrindo janelas durante a noite para promover a ventilação cruzada. Tome duchas frias ou mornas regularmente para ajudar a baixar a temperatura corporal e refrescar-se. Priorize refeições leves e frescas, ricas em frutas e vegetais, que além de nutrir, contribuem para a hidratação. Atenção especial deve ser dada a grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças pequenas, pessoas com doenças crônicas e gestantes, que são mais suscetíveis aos efeitos nocivos do calor. Garanta que esses indivíduos estejam bem hidratados e em ambientes frescos. Monitore sintomas como tontura, dor de cabeça, náuseas, confusão mental, pele seca e quente ou cãibras, pois podem indicar exaustão por calor ou insolação, condições que exigem assistência médica imediata.
Calor Extremo e o Cenário das Mudanças Climáticas
Projeto altera Código Civil para facilitar dissolução do casamento
O texto se aplica também à dissolução da união estável. Nos dois casos, valerá para o falecimento ocorrido depois de proposta a ação de divórcio. Os efeitos da sentença serão retroativos à data do óbito
A dissolução do casamento em caso de morte presumida será mais fácil caso o Congresso Nacional aprove o Projeto de Lei nº 198/24, da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), que muda o Código Civil para facilitar os trâmites legais. A proposta foi aprovada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados.
Em análise no Senado, o projeto foi aprovado com texto da relatora na Comissão de Previdência, deputada Andreia Siqueira (MDB-PA), que explicita a morte presumida declarada como um dos motivos da dissolução do casamento.
Morte presumida declarada é uma decisão judicial que reconhece o falecimento de alguém que desapareceu, sem que seu corpo tenha sido encontrado, após esgotadas as buscas e averiguações, permitindo que familiares resolvam questões legais como herança e pensão, e ocorre em casos de perigo de vida extremo (acidentes, catástrofes) ou desaparecimento prolongado, seguindo fases legais como a curadoria dos bens do ausente.
Atualmente, a redação do Código Civil deixa pendentes vários problemas jurídicos, como a incerteza do estado civil do cônjuge ausente após a declaração de ausência e se haveria ou não a revogação de eventual estado de viuvez ou novo casamento do cônjuge ausente caso este reapareça.
O cônjuge do ausente, hoje em dia, pode optar entre pedir o divórcio para se casar novamente ou esperar pela declaração judicial de ausência. Apesar de o divórcio ser obtido mais rapidamente, isso pode trazer como consequências a perda do direito à sucessão e da legitimidade de ser curador dos bens da pessoa ausente.
Divórcio após a morte
O projeto permite aos herdeiros continuarem com o processo de divórcio se um dos cônjuges vier a falecer. O texto se aplica também à dissolução da união estável. Nos dois casos, valerá para o falecimento ocorrido depois de proposta a ação de divórcio. Os efeitos da sentença serão retroativos à data do óbito.
A ideia é evitar efeitos jurídicos indesejados e manter a vontade de quem deu entrada na ação de separação. A autora cita o exemplo hipotético de uma mulher que, após anos sofrer com violência doméstica, decide se divorciar e vem a falecer em um acidente automobilístico dois meses após propor a demanda, mas antes da sentença.
Sem a possibilidade da continuidade do processo de divórcio após a morte (“post mortem”), o cônjuge agressor será considerado viúvo, com prováveis direitos previdenciários e sucessórios.
Mutirão garante Implanon para mais de 60 adolescentes na URAP Augusto Hidalgo de Lima
As mulheres interessadas na inserção do Implanon podem procurar qualquer Unidade Básica de Saúde da rede municipal, realizar a consulta e manifestar o interesse pelo método contraceptivo
Um mutirão de saúde realizado neste sábado (27), na Unidade de Referência de Atenção Primária (URAP) Augusto Hidalgo de Lima, garantiu a inserção de mais de 60 métodos contraceptivos Implanon em adolescentes com idades entre 14 e 19 anos. A ação integrou as estratégias da gestão municipal para ampliar o acesso a métodos contraceptivos de longa duração e fortalecer a saúde sexual e reprodutiva de jovens.
O mutirão é resultado de uma parceria entre o Município e o Governo do Estado, por meio do Programa “Adolescência Primeiro, Gravidez”, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), responsável pela disponibilização dos Implanon, enquanto o município realizou a inserção dos métodos na rede de atenção primária.
A iniciativa contribui diretamente para a prevenção da gravidez não planejada e para o incentivo ao planejamento de vida das adolescentes, assegurando mais autonomia e cuidado com a saúde desde a atenção primária.
Para a estudante Ana Júlia Silva e Silva, de 18 anos, o acesso ao método representa uma oportunidade de focar nos estudos e nos objetivos profissionais.
“Esse método é muito importante para que eu consiga focar na minha vida profissional e não ter uma gravidez não planejada. Ele vai me ajudar tanto na minha saúde quanto nos meus objetivos, porque também ajuda a regular o organismo. Assim, posso cumprir minhas metas antes de pensar em formar uma família”, destacou a jovem.
A chefe da Divisão de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, Sulamita Guedes, ressaltou a importância do mutirão, especialmente por ter alcançado adolescentes que já aguardavam atendimento na fila de regulação.
“Foi um avanço muito grande. Conseguimos chegar a essas meninas e priorizar esse atendimento para que elas encerrassem o ano com esse cuidado garantido. Elas ficaram muito felizes por poderem planejar a vida e a saúde sexual e reprodutiva”, afirmou Guedes.
eO mutirão foi direcionado, neste momento, a adolescentes com idades entre 14 19 anos. No entanto, o município disponibiliza o método contraceptivo Implanon para mulheres de 14 a 49 anos, conforme os critérios e fluxos estabelecidos pela rede municipal de saúde.
“Contamos com uma equipe de enfermeiros e médicos durante toda a manhã. As agendas seguiram em andamento e novas inserções já ficaram programadas para ocorrer ainda este ano. A partir dessa qualificação, a unidade passou a contar com agenda fixa para inserção do Implanon”, explicou a chefe da Divisão.
A médica da URAP Augusto Hidalgo de Lima, Hanna Queiroz, destacou que o Implanon é um método seguro e eficaz, especialmente indicado para adolescentes.
“É um método de longa duração, com eficácia de cerca de três anos. Quando chega o momento da retirada, já é possível inserir um novo no mesmo dia. Isso facilitou o planejamento da vida, sem a necessidade de medicamentos de uso diário ou periódico, permitindo que as adolescentes focassem nos estudos, no futuro e no cuidado com a própria saúde”, ressaltou.
As mulheres interessadas na inserção do Implanon podem procurar qualquer Unidade Básica de Saúde da rede municipal, realizar a consulta e manifestar o interesse pelo método contraceptivo. A partir desse atendimento, a usuária será inserida na fila de regulação, aguardando o dia em que será solicitada para a inserção do método, conforme os fluxos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.
