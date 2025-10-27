Brasil
Bolsonaro entra com recurso no STF e fala em “equívocos” na condenação
A defesa de Bolsonaro entrou com embargos de declaração no STF contra decisão que condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão
A defesa de Jair Bolsonaro (PL) entrou com embargos de declaração contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. No documento, com 85 páginas, os advogados do ex-presidente falam sobre condenação injusta, com “contradições e omissões”, e ressaltam que os embargos podem “permitir que erros e equívocos sejam corrigidos”.
Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro pela Primeira Turma do STF, com o placar de 4 a 1. Essa foi a primeira vez na história que um ex-presidente do Brasil foi condenado por crimes contra a democracia.
Os advogados colocam os embargos de declaração como “a única possibilidade de correção dos erros que, caso contrário, se tornariam definitivos”. Os defensores alegam que há “pontos relevantes a serem esclarecidos, tanto no que toca à condenação, quanto à pena imposta, que trazem profundas injustiças”.
De acordo com a defesa do ex-presidente, é contraditório e “ilógico” impor a linha usada para a condenação. “A condenação pelos atos de 8 de Janeiro — pedra essencial para a condenação de Bolsonaro pelos crimes imputados — não se sustenta. É impossível porque não se pode falar em autoria mediata. Assim como o quanto já foi reconhecido na punição de mais de 1,6 mil acusados também afasta a possibilidade de punição por incitação, diante de um crime multitudinário”.
Bolsonaro pediu redução da pena
Os advogados de Bolsonaro solicitaram a redução nas penas impostas ao ex-presidente. “A larga diferença entre as porções de aumento da pena na primeira fase e a diminuição na segunda fase saltam aos olhos. Não se trata de um cálculo usual de aumento das penas, mas de uma forma desorganizada, ilógica e, portanto, ilegal”, diz a defesa.
A defesa alega, ainda, contradições na fixação da pena-base. “Trata-se, assim, não apenas de contradição, mas de efetiva omissão no acórdão, que deixou de realizar a análise das circunstâncias judiciais para cada um dos delitos pelos quais o embargante foi condenado”, diz o documento.
A defesa apresentou os embargos no último dia previsto como prazo após publicação do acórdão. A partir de agora, os ministros vão analisar os embargos. Após decisão e, se essa for pelaa rejeição, outros embargos podem ser impetrados. Se esses seguintes forem considerados protelatórios, a pena pode ser executada.
Condenado a mais de 27 anos de prisão
O ex-presidente foi condenado junto com mais sete acusados do chamado núcleo crucial por atuar contra a ordem democrática. Os réus foram condenados por cinco crimes:
- Organização criminosa armada
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Golpe de Estado
- Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União (exceto Ramagem)
- Deterioração de patrimônio tombado (exceto Ramagem)
O deputado Alexandre Ramagem (PL), ex-diretor da Abin, responde a três acusações, somente, pois teve duas imputações suspensas pela Câmara dos Deputados, por estarem relacionadas a fatos posteriores à diplomação dele como parlamentar.
Confira as penas de cada condenado do núcleo principal:
Comentários
Brasil
Comissão da Câmara vai votar projeto que reduz benefícios fiscais em 10%
A ideia é aumentar a arrecadação e fechar as contas públicas com a aprovação do Orçamento de 2026
Enquanto aguarda o envio da proposta do Ministério da Fazenda para fechar o Orçamento de 2026, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados vai votar na quarta-feira (29) um projeto de lei que reduz benefícios fiscais em 10%.
Essa proposta é de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e a estimativa é de uma arrecadação de quase R$ 20 bilhões em 2026 com a redução de benefícios tributários, como isenções, alíquotas reduzidas e créditos presumidos
A ideia é juntar esse projeto a outra que matéria já teve urgência aprovada na Câmara e é relatada pelo deputado Mauro Benevides (PDT-CE).
O texto de Benevides prevê um corte gradual, de 5% em 2026 e mais 5% em 2027, enquanto o projeto de Guimarães a ser apreciado pela comissão estabelece uma redução direta de 10%.
Segundo o texto inicial da proposta do líder do governo, os impostos afetados serão o PIS/Cofins, IRPJ, CSLL, Imposto de Importação e IPI, com exceção das imunidades constitucionais, como cesta básica, Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional.
A ala governista espera votar o projeto o quanto antes no plenário da Câmara e juntar a proposta no mesmo acordo para votar outra medida a ser enviada pelo Ministério da Fazenda, que prevê aumento dos tributos sobre bets, bancos e bilionários.
Em paralelo a essas duas propostas, a base governista usou o projeto que aumenta punições para a falsificação e adulteração de bebidas e alimentos, conhecido como “PL do Metanol”, para propor medidas de cortes de gastos.
O relator da matéria, deputado Kiko Celeguim (PT-SP), incluiu alguns “jabutis” no parecer dele para recuperar trechos da medida provisória alternativa ao aumento do IOF, que perdeu a validade sem ser votada pelo Congresso.
Comentários
Brasil
INSS: ex-diretor admite que recebeu R$ 2 milhões de empresas do Careca
Alexandre Guimarães esteve no INSS durante o governo Bolsonaro e saiu no início da atual gestão do presidente Lula
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS realizou, nesta segunda-feira (27/10), a oitiva do ex-diretor de Governança do instituto Alexandre Guimarães. Ele integrou o órgão entre 2021 e 2023 e foi alvo da Polícia Federal nas investigações sobre o esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios de aposentados, revelado pelo Metrópoles.
Segundo as investigações, Guimarães recebeu R$ 2 milhões de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS“, preso pela PF. O pagamento foi feito por meio das empresas de cada um: a Brasília Consultoria, que tem Antunes e o filho Romeu no quadro societário e da empresa Vênus Consultoria, da qual Guimarães é dono.
Durante o depoimento, o ex-diretor do INSS admitiu ter recebido o montante, mas negou envolvimento com o esquema de desvios ilegais.
“Esses mais de R$ 2 milhões recebidos do chefe da organização criminosa de descontos roubados de aposentados e pensionistas, em algum momento, dizem respeito à vantagem indevida?”, questionou o relator da CPMI, Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). Guimarães respondeu: “Nenhuma. Eu não recebi do senhor Antônio. Eu recebi da empresa para a qual eu prestava serviço”.
Segundo Guimarães, ele abriu a Vênus Consultoria para atender a demanda da empresa do “Careca do INSS”.
“Assim que saiu a Operação Sem Desconto, eu prestei serviço em maio e depois encerrei. Pedimos, lógico, com a imagem negativa que estava e meu nome também […]. Abri empresa para atender a demanda da Brasília Consultoria, mas eu estava, claro, trabalhando para abrir outras possibilidades, mas, por conta da operação, eu encerrei a empresa”, declarou.
Farra no INSS
- O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023.
- Três meses depois, o portal mostrou que a arrecadação das entidades com descontos de mensalidade de aposentados havia disparado, chegando a R$ 2 bilhões em um ano, enquanto as associações respondiam a milhares de processos por fraude nas filiações de segurados.
- As reportagens do Metrópoles levaram à abertura de inquérito pela Polícia Federal (PF) e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU).
- Ao todo, 38 matérias do portal foram listadas pela PF na representação que deu origem à Operação Sem Desconto, deflagrada no dia 23 de abril deste ano e que culminou nas demissões do presidente do INSS e do então ministro da Previdência, Carlos Lupi.
Como mostrado pelo Metrópoles, na coluna de Fábio Serapião, a PF indica que os R$ 2 milhões não foram o único montante que o ex-diretor de Governança do instituto já havia recebido do “Careca do INSS”. Entre março e maio de 2023, Guimarães teria recebido R$ 313,2 mil de Antonio Carlos Camilo Antunes.
Guimarães é economista e servidor público de carreira. Em maio de 2021, foi nomeado diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) e deixou o cargo no início da atual gestão, comandada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Comentários
Brasil
Parque Capitão Ciríaco será fechado para reforma em Rio Branco
O Parque Urbano Capitão Ciríaco, localizado no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco, será temporariamente fechado para a realização de obras de revitalização. O objetivo, segundo a prefeitura, é garantir mais acessibilidade, segurança e conforto aos moradores e visitantes que frequentam este importante patrimônio cultural, histórico e ambiental da capital acreana.
As intervenções terão início no começo de novembro e serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nesta etapa, os serviços incluem a reforma completa da passarela principal e a revitalização do espaço de brinquedos infantis, além de melhorias nas mesas e áreas de convivência.
Considerado o maior seringal urbano do mundo, o Parque Capitão Ciríaco abriga 646 seringueiras e três imponentes árvores de Sapupema, com mais de 1.300 anos somados e alturas que variam entre 60 e 70 metros. O espaço preserva ainda um rico acervo histórico, com mais de 100 peças que retratam a vida do Capitão Ciríaco e episódios da Revolução Acreana.
Você precisa fazer login para comentar.