Bolsonaro é submetido a cirurgia em hospital particular de Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está sendo submetido a cirurgia neste domingo (13) no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde ontem, quando foi transferido de Natal para a capital federal. A informação foi confirmada pelo próprio ex-mandatário em comunicado enviado a parlamentares aliados.

“Domingo, logo mais, às 08h me submeto a mais uma cirurgia, ainda decorrente da facada de 06/set/2018. Ao meu lado, o bispo JB Carvalho e bons médicos e enferemiros. Se Deus quiser, tudo ocorrerá bem”, escreveu Bolsonaro.

Em nota divulgada pelo DF Star (leia a íntegra abaixo), os médicos que acompanham Bolsonaro informaram que após reavaliação clínico-cirúrgica, ele “foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução instestinal, apesar das medidas iniciais adotadas”.

“As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências instetinais e reconstrução da parede abdominal”, conclui a nota.

O ex-presidente foi hospitalizado na última sexta-feira (11) depois de passar mal durante agenda no Rio Grande do Norte. Na ocasião, Bolsonaro foi atendido em hospital na cidade de Santa Cruz, no interior do estado, e transferido de helicóptero para a capital potiguar.

Em Natal, exames de imagem detectaram uma obstrução intestinal decorrente da facada que o ex-presidente recebeu durante a campanha presidencial de 2018.

A decisão pela transferência para o hospital em Brasília foi tomada por inciativa de Bolsonaro em conjunto com sua família. O transporte para a capital foi feito à noite com uma UTI móvel aérea.

Leia a íntegra da nota divulgada pelo hospital

“Brasília, 13 de abril de 2025 – O ex-Presidente Jair Bolsonaro foi transferido na noite de ontem para o Hospital DF Star. Após reavaliação clínico-cirúrgica, foi submetido a novos exames laboratoriais e de imagem que evidenciaram persistência do quadro de subobstrução intestinal, apesar das medidas iniciais adotadas.

As equipes que o assistem optaram de comum acordo pelo tratamento cirúrgico. Ele está sendo submetido neste momento ao procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora, para liberação de aderências intestinais e reconstrução da parede abdominal.

Dr. Cláudio Birolini – Médico chefe da equipe cirúrgica

Dr. Leandro Echenique – Médico Cardiologista

Dr. Ricardo Camarinha – Médico Cardiologista

Dr. Guilherme Meyer – Diretor Médico do Hospital DF Star

Dr. Allisson Barcelos Borges – Diretor Geral do Hospital DF Star”

