Bolsonaro é orientado a não ir a julgamento, mas ainda não decidiu

Defesa avalia que a ida do ex-presidente ao Tribunal não seria algo positivo. Bolsonaro, contudo, ainda cogita ir

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi orientado a não ir ao próprio julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), cuja fase final começa nesta terça-feira (2/9). A recomendação foi feita pela defesa do ex-presidente, que acredita que a ida não seria algo positivo.

Contudo, a ida do ex-presidente ainda é possível. Pessoas próximas a Bolsonaro ouvidas pelo Metrópoles disseram que, apesar das recomendações, ele ainda não decidiu se vai ou não.

Além disso, para comparecer ao julgamento, Bolsonaro teria de solicitar autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para sair de casa, pois cumpre prisão domiciliar desde o último mês, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Até a manhã desta segunda-feira (1º/9), nenhum pedido havia sido apresentado formalmente ao STF. A defesa de Bolsonaro também não se manifestou sobre o tema.

Bolsonaro será julgado nesta terça, junto de aliados, por envolvimento em uma suposta trama golpista para impedir o governo de Lula (PT). Eles são acusados de pelo menos seis crimes pela Procuradoria- Geral da República (PGR), incluindo organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União.

Saiba como será o primeiro dia de julgamento

O início do julgamento de Bolsonaro deve acontecer com o presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, abrindo a sessão que dá início ao processo do ex-presidente. Após a abertura, o ministro da Suprema Corte Alexandre de Moraes deve apresentar o “resumo do caso”.

Depois da apresentação de Moraes, relator do processo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, terá até duas horas para sustentar a acusação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pede a condenação de Bolsonaro e de sete aliados.

Em seguida, a defesa de Bolsonaro deve iniciar os trabalhos. O julgamento começa na terça e deve se estender até o fim da semana.

Saiba os horários do julgamento:

2/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

3/9 (quarta) – das 9h às 12h.

9/9 (terça) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

10/9 (quarta) – das 9h às 12h.

12/9 (sexta) – das 9h às 12h/ das 14h às 19h.

Aliados engrossam o coro para o 7 de Setembro

Enquanto Bolsonaro decide se vai ou não ao julgamento, aliados apostam em convocações para o 7 de Setembro nas redes sociais. A estratégia é reunir um grande número de pessoas nas ruas no próximo domingo (7/9), para mostrar “pressão popular” e chamar para pleitos do campo da direita, como o movimento “Anistia Já”.

A estratégia vai de encontro à da esquerda, que também pretende ir às ruas para reforçar demandas do campo progressista. Também nas redes sociais, grupos sindicais e líderes de movimentos ligados à esquerda convocam o povo às ruas por “Brasil Soberano” e “O Brasil é dos brasileiros”, e contra a anistia.

