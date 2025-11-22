Conecte-se conosco

Bolsonaro é o 4º ex-presidente do Brasil preso. Relembre outros casos

Publicado

5 horas atrás

em

Além de Bolsonaro, outros 3 ex-presidentes foram presos desde o fim da ditadura, em 1985. Veja processos e circunstâncias de cada prisão

Quatro ex-presidentes da República foram presos desde a redemocratização do país, em 1985, com o fim da ditadura militar. O mais recente é Jair Bolsonaro (PL), que estava em prisão domiciliar e foi levado para o regime fechado na manhã deste sábado (22/11), por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bolsonaro é investigado no Inquérito nº 4.995, que apura tentativas de coação e obstrução de Justiça no processo sobre a tentativa de golpe de Estado. Além disso, ele foi condenado, em setembro, a 27 anos e três meses de prisão no âmbito da Ação Penal nº 2.668.

Além de Bolsonaro, foram presos Fernando Collor, Michel Temer e Luiz Inácio Lula da Silva. A seguir, relembre cada caso, em ordem cronológica das prisões.

Lula

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

A primeira prisão de um ex-presidente após a redemocratização ocorreu com Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 7 abril de 2018. O petista foi detido após condenação proferida no ano anterior pelo então juiz Sérgio Moro, à época responsável pelos processos da Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba.

A sentença apontava que Lula teria recebido um triplex no Guarujá (SP) como propina da construtora OAS, em troca de favorecimento em contratos com a Petrobras. O petista sempre negou as acusações.

Lula se entregou no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), e ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba por 580 dias. Em novembro de 2019, o STF determinou sua soltura, entendendo que a execução da pena só poderia ocorrer após o trânsito em julgado.

Em 2023, Lula voltou à Presidência da República.

Michel Temer

Ex-presidente Michel Temer (MDB) – Agência Brasil

O segundo ex-presidente detido foi Michel Temer (MDB). Ele foi preso preventivamente em março de 2019, já no governo Bolsonaro. A ação fez parte da Operação Descontaminação, um desdobramento da Lava Jato que investigava suspeitas de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, fraudes em licitações e cartel envolvendo a construção da usina nuclear Angra 3, no Rio de Janeiro.

A investigação teve como base, entre outros elementos, a delação do engenheiro José Antunes Sobrinho, que afirmou à Polícia Federal que Temer teria ciência do pagamento de R$ 1,1 milhão em propina.

O ex-presidente ficou quatro noites detido no prédio da PF, até ser solto por decisão do desembargador Antonio Ivan Athié, do TRF-2, que entendeu não haver fundamentos suficientes para a manutenção da prisão.

Fernando Collor

Brasília(DF), 25/03/2022 Com apresença do Presidente Bolsonaro. Governador Ibaneis Rocha assina acordo de regularização de terras com governo federal. Foto: Gustavo Moreno/ Metrópoles

O terceiro ex-presidente a ser preso foi Fernando Collor, às 4h de 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). Ele se preparava para viajar a Brasília para cumprir voluntariamente a ordem judicial quando foi abordado. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Collor foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em processo relacionado a um esquema de desvios na BR Distribuidora. A pena fixada foi de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em maio, a defesa apresentou documentos que comprovavam que Collor enfrenta doenças graves, como Parkinson, apneia do sono severa e transtorno afetivo bipolar. Com base nessas informações, o STF autorizou que ele cumprisse a pena em prisão domiciliar, em caráter humanitário.

Jair Bolsonaro

Ex-presidente Jari Bolsonaro – HUGO BARRETO/METRÓPOLES@hugobarretophoto

O caso mais recente é o de Jair Bolsonaro, o quarto ex-presidente preso após 1985. Desde 4 de agosto, ele cumpre prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes, no Inquérito nº4.995, que investiga tentativa de obstrução do julgamento sobre a tentativa de golpe. A medida foi decretada após o descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

O filho dele, Eduardo Bolsonaro, e o blogueiro Paulo Figueiredo também fazem parte desse inquérito.

Bolsonaro também foi condenado, em setembro, a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado, no âmbito da Ação Penal nº 2.668. A decisão atribuiu ao ex-presidente participação em crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, após perder as eleições de 2022.

O STF deve definir, nos próximos dias, o local onde ele começará a cumprir a pena.

Geral

PF demonsta esquema de extração e venda ilegal de diamantes em RO; 4 são presos

Publicado

3 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Ação flagrou negociação clandestina e revelou rede de extração e venda ilegal de minerais valiosos.

Um esquema de extração e venda ilegal de diamantes que operava na zona rural de Espigão do Oeste foi desmantelado após uma ação de inteligência da Polícia Federal. O grupo, que já vinha sendo monitorado, foi surpreendido na quarta-feira (19) no momento em que concluía uma negociação das pedras preciosas.

O trabalho sigiloso dos agentes permitiu flagrar a transação e reunir elementos considerados essenciais para aprofundar a investigação. No local, foram recolhidos diamantes brutos, celulares e outros objetos ligados à atividade clandestina.

De acordo com informações obtidas pela PF, os envolvidos participavam de uma estrutura organizada para extrair, comercializar e transportar minerais de alto valor sem qualquer autorização legal — prática que fere a legislação mineral e representa apropriação indevida de bens da União.

Após a abordagem, os quatro suspeitos foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Ji-Paraná, onde passaram pelos procedimentos de praxe. As investigações continuam, agora com foco em identificar eventuais comparsas e mapear a dimensão real do esquema.

Geral

Alan Rick diz que prisão de Bolsonaro tem “caráter intimidatório”

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Foto: Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O senador Alan Rick (Republicanos), pré-candidato ao governo do Acre, usou as suas redes sociais neste sábado, 22, para se posicionar a respeito da prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, por supostamente tentar romper a tornozeleira e possível tentativa de fuga pela madrugada.

“A decretação da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se encontra em prisão domiciliar, com a saúde fragilizada, tem caráter intimidatório e desrespeita garantias constitucionais. Na ausência de fatos concretos e fundamentos objetivos, inventam uma responsabilização por vínculo familiar, situação vedada pela Constituição e sem nenhum amparo na jurisprudência. Medidas excepcionais exigem provas claras. Prisão preventiva não pode servir como punição antecipada, especialmente quando há sinais de pré-julgamento que comprometem a imparcialidade do processo”, pontuou o senador.

Para Alan, quando o Direito deixa de analisar a conduta e passa a mirar o “inimigo”, abre-se um precedente que ameaça qualquer cidadão. “O Estado de Direito exige equilíbrio, proporcionalidade e respeito às regras. Toda solidariedade ao ex-presidente e sua família”, finalizou.

Geral

Acre registra maior número de casos de violência doméstica dos últimos cinco anos

Publicado

4 horas atrás

em

22 de novembro de 2025

Por

Estado contabiliza 5.307 ocorrências entre janeiro e outubro de 2025; Rio Branco concentra quase metade dos registros

O Acre registrou, entre janeiro e outubro de 2025, o maior número de ocorrências de violência doméstica para o período dos últimos cinco anos. Os dados são do Painel de Acompanhamento de Registros de Ocorrências de Violência Doméstica Consumadas ou Tentadas, do Ministério Público do Acre (MP-AC), que contabilizou 5.307 casos nos dez primeiros meses deste ano.

O número supera todos os totais registrados no mesmo intervalo da série recente: 2.997 ocorrências em 2021, 4.450 em 2022, 4.651 em 2023 e 4.812 em 2024. Ao todo, entre janeiro de 2021 e outubro de 2025, o painel já soma 25.701 registros em todo o estado.

A série histórica anual completa — que considera o acumulado de janeiro a dezembro — também aponta crescimento contínuo: foram 3.730 casos em 2021, 5.358 em 2022, 5.564 em 2023 e 5.752 em 2024. Em 2025, o total até outubro já se iguala ao acumulado anual do ano anterior, indicando que o estado pode encerrar 2025 com o maior volume de ocorrências da série, caso o ritmo se mantenha.

O levantamento ainda apresenta a distribuição dos casos por município no período de 2021 a 2025. Rio Branco concentra quase metade das ocorrências, com 12.034 registros (46,82% do total). Em seguida aparecem:

  • Cruzeiro do Sul: 2.995 casos (11,65%)

  • Sena Madureira: 1.592 (6,19%)

  • Tarauacá: 1.202 (4,68%)

  • Brasiléia: 1.046 (4,07%)

Também registram números expressivos os municípios de Feijó (838), Senador Guiomard (750), Epitaciolândia (743), Acrelândia (622) e Xapuri (601).

Com menores volumes, mas ainda relevantes no levantamento, estão: Bujari (423), Mâncio Lima (392), Capixaba (391), Plácido de Castro (386), Manoel Urbano (330), Assis Brasil (313), Porto Acre (289), Marechal Thaumaturgo (225), Rodrigues Alves (212), Porto Walter (154), Santa Rosa do Purus (113) e Jordão (50).

Os dados reforçam a tendência de alta e seguem servindo de base para o monitoramento e formulação de políticas de combate à violência doméstica no estado.

