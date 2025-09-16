Brasil
Bolsonaro é condenado a pagar R$ 1 milhão em indenização por falas racistas
Tribunal Regional Federal reconheceu que houve danos morais coletivos nas declarações do ex-presidente que comparou cabelo black power de apoiador a “criadouro de baratas”
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado nesta terça-feira (16) a pagar R$ 1 milhão em danos morais coletivos por comentários racistas feitos em 2021, enquanto ainda ocupava a Presidência.
Em fala pública no Palácio do Alvorada, o ex-presidente disse em 2021 que o cabelo black power de um apoiador era um “criadouro de baratas”.
O caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). A condenação foi confirmada por unanimidade. O relator Rogério Favreto afirmou em voto que as declarações do ex-presidente não configuravam meras brincadeiras ou exercício de liberdade de expressão, mas uma discriminação grave e “racismo recreativo”.
Além da indenização em dinheiro, Bolsonaro foi condenado a retirar o vídeo com as declarações de suas redes sociais e se retratar publicamente com a população negra por meio dos veículos de imprensa e redes sociais.
A União também foi condenada ao pagamento de R$ 1 milhão pelos danos coletivos.
A condenação do ex-presidente é no âmbito civil, ou seja, Bolsonaro não foi condenado penalmente pelo crime de racismo.
A ação pública foi movida em 2021 por um grupo de 54 defensores, procuradores e promotores e acatada pelo Ministério Público.
Em primeira instância, a Justiça Federal havia rejeitado a ação, alegando que as declarações do ex-presidente, mesmo que de mau-gosto, não causaram danos a toda comunidade negra nacional. O Ministério Público recorreu da sentença e, por isso, o caso voltou à análise no TRF-4.
“A ofensa racial disfarçada de manifestação jocosa ou de simples brincadeira que relaciona o cabelo black power a insetos que causam repulsa e à sujeira atinge a honra e a dignidade de pessoas negras e potencializa o estigma de inferioridade dessa população”, afirmou o relator em voto.
De acordo com o processo, Bolsonaro disse ao mesmo apoiador, entre risos: “Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos”, em referência ao vermífugo defendido por ele como tratamento para a Covid-19.
Na ocasião, o cidadão afirmou não se incomodar com a fala, dizendo que não era um “negro vitimista”. Até hoje, nas suas redes sociais, o alvo da ofensa faz publicações com mensagens de apoio ao ex-presidente;
No processo, o MP também menciona episódios anteriores, como em maio de 2021, quando o ex-presidente observou o cabelo do mesmo cidadão e comentou: “Tô vendo uma barata aqui” e “o que que você cria nessa cabeleira aí?”.
O grupo que moveu a ação defende que as falas não se tratam de simples piadas de mau gosto, e que o fato de o cidadão não se sentir ofendido não descaracteriza a prática racista.
Segundo a ação, o ex-presidente transformou o cabelo black power, símbolo de resistência do movimento negro, em motivo de zombaria e discriminação, afetando a população negra de forma geral. Também foram lembradas na ação falas antigas de Bolsonaro, quando deputado, que reforçariam o padrão de racismo em seus discursos.
Em sustentação oral, a defesa de Bolsonaro ressaltou que a vítima direta do comentário não se sentiu ofendida e disse que as declarações eram meras brincadeiras, sem potencial de afetar toda a população negra.
Fonte: CNN
Brasil
Governador Gladson Cameli convida Lula e ministro para inauguração da ponte de Sibéria
Obra em Xapuri, prevista para o final de outubro, é considerada um marco para a integração regional e o desenvolvimento econômico do estado
O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou nesta terça-feira (16), durante visita do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o convite formal ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao próprio ministro para a inauguração da ponte de Sibéria, em Xapuri. A obra, aguardada há anos pela população local, está prevista para o final de outubro e representa um importante avanço na infraestrutura de transporte do estado.
Cameli destacou que a ponte vai conectar comunidades a rodovias e centros urbanos, facilitando o escoamento de produção e o transporte de passageiros. “Essa obra vai gerar oportunidades para todos e integrar ainda mais a nossa região”, afirmou o governador, ressaltando o caráter simbólico da realização na terra do líder ambientalista Chico Mendes.
A construção é resultado de parceria entre os governos estadual e federal. Cameli enfatizou que visitas de autoridades federais ao Acre costumam resultar em novos investimentos e projetos para o estado, reforçando a importância da presença do presidente na cerimônia de inauguração.
A obra, segundo o governador, é fruto de parceria entre o governo estadual e o governo federal, consolidando esforços para promover infraestrutura e desenvolvimento econômico no Acre. Para Camelí, a inauguração da ponte de Sibéria simboliza o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida da população e a realização de projetos históricos aguardados há anos.
A obra, segundo o governador, é fruto de parceria entre o governo estadual e o governo federal, consolidando esforços para promover infraestrutura e desenvolvimento econômico no Acre. Para Camelí, a inauguração da ponte de Sibéria simboliza o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida da população e a realização de projetos históricos aguardados há anos.
Brasil
Polícia identifica um suspeito por morte de ex-delegado-geral em SP
Informação foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, durante velório de Ruy Fontes, nesta terça-feira (16)
A polícia identificou um suspeito de matar o ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, que foi executado a tiros por criminosos na tarde desta segunda-feira (15), em Praia Grande, no litoral paulista.
A informação é do secretário de Segurança Público do estado, Guilherme Derrite, durante entrevista no velório do delegado, que ocorre nesta terça-feira (16). “É um indivíduo que já foi preso várias vezes pelas forças policiais. Foi preso por roubo duas vezes, por tráfico duas vezes, foi preso quando era adolescente infrator”, afirmou o secretário.
O procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio Costa de Oliveira, também falou com a imprensa e disse que as forças de segurança já tinham conhecimento de ameaças desde 2019, inclusive feitas a tiros. Segundo o procurador, a morte indica vingança.
As autoridades afirmam que todas as hipóteses estão em aberto, sem descartar nenhuma linha de investigação. Existem de três a quatro variantes de investigação sendo trabalhadas simultaneamente pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), com apoio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais).
Uma das principais linhas investigativas é a vingança de facções criminosas, em especial o PCC (Primeiro Comando da Capital).
Vídeo: ex-delegado recebeu primeiros tiros logo na saída do trabalho
A execução
A execução planejada, com mais de 20 tiros de fuzil, ocorreu após perseguição. O carro da vítima colidiu com um ônibus antes dos disparos, e o veículo dos criminosos foi incendiado posteriormente.
Com 40 anos de carreira, Fontes era jurado de morte pelo PCC. Ele ganhou notoriedade por indiciar toda a cúpula do PCC, incluindo Marcola, em 2006, e por mapear a estrutura da facção nos anos 2000. Em dezembro de 2023, após um assalto, expressou preocupação: “Sabem onde moro”.
Novo vídeo mostra momento de disparos contra ex-delegado em SP
Outro atentado há 15 anos
Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral de São Paulo que foi executado a tiros nesta segunda-feira (15), em uma emboscada na Praia Grande no litoral sul paulista, já havia sido alvo do crime organizado em outras ocasiões.
Ruy escapou de um plano para assassiná-lo em 2010, quando trabalhava no 69.º DP, na Cohab Teotônio Vilela. Na época, o delegado havia acabado de deixar a Delegacia de Roubo a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), quando o plano de bandidos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) foi descoberto. Dois homens foram presos em frente ao 69.º DP com um fuzil. Eles estariam de tocaia para matar o policial.
Brasil
Rio Branco recebe prêmio nacional por transparência e boa gestão fiscal
Prefeito Tião Bocalom recebeu dois troféus do Tesouro Nacional em cerimônia em Brasília; capital acreana obteve nota máxima em indicadores de saúde financeira e transparência
A capital acreana foi duplamente premiada pelo Tesouro Nacional em cerimônia realizada nesta segunda-feira (15), no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Rio Branco recebeu os prêmios por conquistar nota A na CAPAG – indicador que mede a capacidade de pagamento e saúde financeira do município – e nota A no Ranking Siconfi, que avalia a transparência e a qualidade das informações fiscais repassadas ao governo federal.
O prefeito Tião Bocalom, que recebeu os troféus das mãos de autoridades do Ministério da Fazenda, destacou que a conquista é um reconhecimento coletivo.
“Esse prêmio é fruto do trabalho sério de toda a equipe. Quem ganha é o povo de Rio Branco, que confia em uma gestão transparente e que respeita o dinheiro público”, afirmou.
Com as duas notas máximas, Rio Branco se consolida entre as capitais com a melhor gestão fiscal do país. O resultado significa maior credibilidade para captar recursos e investimentos, além de assegurar à população que os recursos públicos estão sendo administrados com responsabilidade.
