Bolsonaro diz que irá revelar países que compram madeira ilegal da Amazônia

André Rigue, da CNN, em São Paulo

Em seu discurso na abertura da cúpula do Brics – grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (17) que irá revelar nos próximos dias quais países estariam importando madeira ilegal da Amazônia.

“Estaremos revelando nos próximos dias os países que têm importado madeira extraída de forma ilegal da Amazônia, e alguns desses países, os mais severos críticos ao meu governo no tocante a essa região amazônica. Creio que depois dessa manifestação, que interessa a todos, essa prática diminuirá muito nessa região”, declarou Bolsonaro.

Por conta da pandemia do novo coronavírus, a cúpula do Brics acontece online.

Bolsonaro também falou sobre a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a OMC (Organização Mundial do Comércio) e disse que ambos precisam de reformas. “Precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais.”

