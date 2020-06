O presidente Jair Bolsonaro publicou na conta pessoal no Twitter, nesta quinta-feira, dia 18, um painel das operações de combate à corrupção realizadas pela CGU e Polícia Federal nos Estados, em meio à pandemia da Covid-19.

“As investigações sobre fraudes na saúde durante pandemia já atinge governos de mais de 7 estados e valor investigado chega a R$ 1,07 bilhão. As operações averiguam irregularidades na Saúde em cidades de PE, RJ, AC, RO, PA, MA, AC, AM”, publicou o presidente.

O post acontece momento depois da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, ocorrida na manhã de hoje em Atibaia, cidade do interior paulista, numa ação conjunta do MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) e do MP-SP (Ministério Público de São Paulo.