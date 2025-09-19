Bolsonaro deve ter redução de pena com PL da Anistia, diz relator à CNN

Paulinho da Força diz que ex-presidente condenado pelo STF será beneficiado “porque alguns crimes vão ser reduzidos para todos”

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade), relator do PL da Anistia, que agora vem sendo chamado de PL da Dosimetria, afirmou, em entrevista à CNN nesta sexta-feira (19), que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será beneficiado com a redução de penas a partir da aprovação do projeto de lei que irá dosar as consequências para aqueles que participaram dos atos golpistas do 8 de janeiro.

“Ele será beneficiado em alguns crimes que foram imputados a ele, nós não vamos pegar todos os crimes, vamos pegar alguns crimes que foram imputados, e que não vai servir só para o Bolsonaro, mas pra todos, e esses crimes serão beneficiados”, afirmou o relator do PL.

“O Bolsonaro também, foram imputados alguns crimes e é lógico que ele vai ser beneficiado porque alguns crimes vão ser reduzidos para todos”, continuou.

No dia 11 de setembro, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por participar de uma trama golpista.

Paulinho da Força destacou ainda que precisa agradar o Congresso e o povo brasileiro.

“O que a gente precisa é beneficiar uma parte das pessoas, reduzindo as penas. Eu preciso agradar a maioria do Congresso e a maioria do povo brasileiro que quer uma vida diferente dessa polarização”, disse o deputado.

O relator afirmou também que irá ouvir todas as bancadas da Câmara na próxima semana para tentar votar o texto o mais breve possível.

“Vou ouvir todas as bancadas e ouvir o que cada um quer. Quem atentou contra a democracia, quem atentou contra o Estado de Direito, isso não será contemplado. Se isso vai entrar ou não em outro projeto vai depender do que vou tratar semana que vem”, expôs.