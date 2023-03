Bolsonaro afirma que pretende voltar ao Brasil ainda em março

Depois de 11 semanas indicando alta da inflação em 2023, a expectativa do mercado para o IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) deste ano se mantém estável em 5,9%, o mesmo índice da última segunda-feira (27). As projeções para a taxa Selic e para a variação do câmbio também continuaram iguais às dos sete dias anteriores, em 12,75% e R$ 5,25, segundo as informações do relatório de mercado Focus, do BC (Banco Central), divulgadas na manhã desta segunda (6).

Apenas a previsão para o PIB (Produto Interno Bruto) foi revisada pelos analistas: na semana passada era de 0,84% e agora subiu para 0,85%. Há quatro semanas, o mercado projetava um crescimento de 0,79% para a economia nacional neste ano.

Quanto à inflação, há um mês, a previsão do mercado era de alta de 5,78% para 2023, passando para 5,9% na última semana, o que se repete agora. O mercado também não alterou sua expectativa para a inflação em 2024 e projeta índice de preços de 4,02% no fim do próximo ano. Para 2025, os analistas sugerem que o IPCA anual pode ser de 3,8% e, para 2026, de 3,77%. A única elevação em relação à semana anterior ficou para 2026 (era de 3,75%).

O Focus é um boletim semanal que resume estatísticas a respeito de alguns indicadores da economia brasileira, calculadas segundo as expectativas de mercado, coletadas pelo BC até a sexta-feira anterior à sua divulgação.

Além de continuar projetada em 12,75% ao ano, para o fim de 2023, a Selic, a taxa básica de juros da economia nacional, deve se manter em 10% em 2024 e em 9% no encerramento de 2025, segundo os analistas. Para 2026, é esperada alta de 8,75%, contra um índice de 8,50%, que havia sido divulgado sete dias antes.