Bolsonaristas fazem ato pró-Trump em Brasília contra Moraes e Lula

Centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram na manhã deste domingo (20), em Brasília, um protesto contra Alexandre de Moraes e Lula (PT), e a favor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O ato, que percorreu parte do Eixão da Asa Sul, região central da capital federal, foi organizado por políticos de direta como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e a deputada Bia Kicis (PL-DF).

Aos gritos de “presidente Trump, contamos com você”, “a culpa é do Lula”, “anistia já”, “fora Moraes” e “Moraes ditador”, entre outros, os manifestantes encerraram o ato no final da manhã, após discurso dos políticos.

A imagem mostra uma grande manifestação em uma rua de São Paulo, com muitas pessoas vestindo camisetas amarelas e verdes, segurando bandeiras do Brasil. Há um ciclista na frente e algumas pessoas usando guarda-sóis. Ao fundo, é possível ver prédios e árvores sob um céu claro e ensolarado.

Além de roupas e bandeiras do Brasil, havia bandeiras dos Estados Unidos, de Israel e do Brasil Império.

Os manifestantes também comemoraram o informe de revogação do visto americano de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). O governo Donald Trump anunciou na sexta (18) a proibição da entrada nos Estados Unidos de Moraes, de parentes e de “seus aliados” na corte.

A punição ocorreu após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ter feito um périplo por Washington em busca de punições ao ministro do STF nos últimos meses.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em rede social. “Ordenei a revogação de visto para Moraes e seus aliados na corte, assim como para familiares diretos, imediatamente”, disse.

A ordem do governo americano foi anunciada no mesmo dia em que Bolsonaro foi alvo de ação da Polícia Federal justamente sob a acusação de atentar contra a soberania do Brasil ao articular medidas no exterior. O ex-presidente está obrigado a usar tornozeleira eletrônica e não pode se aproximar de embaixadas e consulados estrangeiros.

Desde a gestão Bolsonaro (2019-2022) Moraes é visto por bolsonaristas como um dos principais inimigos do ex-presidente e de seus aliados. Ele foi escalado como relator dos principais inquéritos que miraram bolsonaristas e presidiu o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) na eleição presidencial de 2022, vencida por Lula.

Uma primeira ação de Trump a reboque da pressão da família Bolsonaro ocorreu no último dia 9 de julho, quando o presidente americano anunciou um tarifaço ao Brasil sob a justificativa de que Bolsonaro estaria sendo perseguido pelo STF com a conivência do presidente Lula.

