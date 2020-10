Pelo menos é o que indica uma série de publicações que circulam em grupos de WhatsApp mostrando que Marcel, que é ligado ao coronel Ulysses Araújo, aparece criticando todas ações do governo Cameli.

O militante bolsonarista Marcell Menezes Galvão, membro da executiva do PSL em Rio Branco, que foi nomeado nesta segunda-feira, 26, pelo governador Gladson Cameli, era um dos principais críticos da atual gestão nas redes sociais.

Pelo menos é o que indica uma série de publicações que circulam em grupos de WhatsApp mostrando que Marcel, que é ligado ao coronel Ulysses Araújo, aparece criticando todas ações do governo Cameli.

Em várias publicações, Marcell afirma em comentários de matérias jornalísticas que o governo de Gladson estava eivado de petistas e em outros momentos insinua casos de corrupção na gestão.

Nas eleições de 2018, Marcell fazia campanha para Ulysses e em vários momentos criticou Gladson e até mesmo o candidato petista ao governo, Marcus Alexandre. “Gladson é péssimo de oratório e vazio de de ideias. Marcus é mentiroso e corrupto. Mudança de verdade é com o Coronel Ulysses 17”, bradou o militante.

Marcell é sobrinho da candidata a vice-prefeita pelo Progressista, Marfisa Galvão, esposa do senador Sérgio Petecão, mas tem ligações políticas com o Coronel Ulysses Araújo, que recentemente declarou apoio a candidatura da prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB).

Questionado pela nomeação de Marcell faria parte de algum acordo entre o grupo político do militar com o governo, Ulysses negou, “Isso não faz parte de acordo político nenhum. Meu apoio a prefeita está muito claro”, disse o ex-comandante da PM do Acre.

O presidente da executiva estadual do PSL, Pedro Valério, confirmou a reportagem que Marcell faz parte da executiva municipal do partido. “Ele é um vogal, um cargo sem relevância, não assinada nada, mas faz parte da discussão, mas ele tem cargo sim na executiva municipal. Eu não tava sabendo que ele tinha sido nomeado não, estou sabendo agora”, disse.

