Cotidiano
Bolsa Verde beneficia quase 6 mil famílias acreanas com incentivo à preservação ambiental
Programa federal retomado em 2023 paga R$ 600 trimestrais a comunidades extrativistas; Acre tem 17 municípios contemplados, com destaque para Resex Alto Juruá
O Programa Bolsa Verde, política federal de incentivo à conservação ambiental, beneficia 5.941 famílias em 17 municípios do Acre, conforme dados atualizados até março de 2025. Criado em 2011 e retomado em 2023 após suspensão nos governos anteriores, o programa – gerido pelo Ministério do Meio Ambiente – paga R$ 600 trimestrais a comunidades que promovem a proteção de florestas em reservas extrativistas, assentamentos sustentáveis e unidades de conservação.
No Acre, a Reserva Extrativista Alto Juruá (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá) concentra o maior número de beneficiários: 1.760 famílias.
Outras áreas emblemáticas incluem o PDS Jamil Jeireissati em Cruzeiro do Sul (596 famílias) e a Resex Cazumbá-Iracema (386 famílias). O programa abrange ainda territórios em Brasileia, Assis Brasil, Capixaba e Xapuri, entre outros. A Floresta Nacional Santa Rosa do Purus, em Feijó, aguarda indicação do ICMBio para inclusão.
Municípios e territórios beneficiados
- Resex Alto Juruá: 1.760 famílias (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá)
- PDS Jamil Jeireissati (Cruzeiro do Sul): 596 famílias
- Resex Cazumbá-Iracema: 386 famílias (Manoel Urbano e Sena Madureira)
- Resex Alto Tarauacá: 247 famílias
- PDS São Salvador (Mâncio Lima): 277 famílias
Abrangência municipal
Além dos já citados, incluem-se:
- Brasileia
- Assis Brasil
- Capixaba
- Epitaciolândia
- Feijó
- Rodrigues Alves
- Rio Branco
- Xapuri
Contexto do programa
Criado em 2011 e retomado em 2023 após suspensão
Floresta Nacional Santa Rosa do Purus (Feijó) aguarda inclusão oficial
Objetivo: combater desmatamento com incentivo direto a populações tradicionais
Instituído pela Lei n°12.512 de 14/10/2011, o Programa de apoio à conservação ambiental – Programa Bolsa Verde foi criado em 2011 e desativado em 2016, com a retirada de dotação orçamentária ao final daquele ano. À época, o programa pagava R$ 300,00 trimestrais por família e fazia parte do programa Brasil Sem Miséria, chegando a beneficiar cerca de 100 mil famílias em situação de extrema pobreza moradoras em reservas extrativistas, a maioria na Amazônia.
Em sua primeira fase, o Bolsa Verde (2011-2016) atendia prioritariamente as famílias em extrema pobreza em pagamentos realizados como complemento de renda para as famílias que apoiavam a conservação ambiental nos territórios definidos pelo programa.
Em sua nova versão (Decreto nº 11.635/2023), o Bolsa Verde vai realizar pagamentos trimestrais de R$ 600,00 (seiscentos reais) a famílias que vivem em Unidades de Conservação de Uso sustentável (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável), em assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma Agrária (florestal, agroextrativista e de desenvolvimento sustentável) e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros.
Os beneficiários se comprometem a cuidar da região onde vivem, a utilizar os recursos naturais de forma sustentável e a preservar a floresta, além de ajudar no trabalho de monitoramento e de proteção dessas áreas. Além dos pagamentos, terão acesso a ações de assistência técnica, extensão rural socioambiental, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva.
O Bolsa Verde se configura assim, como programa de caráter socioeconômico e ambiental, que busca unir cidadania e preservação do meio ambiente. Mais do que uma mera transferência de renda, é uma política pública fundamental na proteção dos recursos naturais, na erradicação da pobreza e no desenvolvimento sustentável do país.
A quem se destina
Podem participar do Programa Bolsa Verde famílias em situação de pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais; Projetos de Assentamento Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável ou Projetos de Assentamento Agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e outras áreas rurais, indicadas pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa Verde e definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Quem pode participar?
Para participar do Programa Bolsa Verde, a família deve ser indicada pelo órgão gestor (ICMBio e Incra) e atender às seguintes condições: se encontrar em situação de baixa renda, estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e desenvolver atividades de conservação da natureza na área onde vive.
Cotidiano
Capital acreana consolida recuperação econômica com projeção de alta no consumo
Capital acreana aparece como menor mercado entre capitais do Norte, mas mantém crescimento em setores como veículos, alimentação e serviços
O poder de compra das famílias de Rio Branco deve alcançar R$ 13,5 bilhões em 2025, segundo projeção do anuário IPC Maps divulgada na sexta-feira, dia (19) pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). Embora seja o menor valor entre as capitais da região Norte – atrás de Manaus (R$ 68,5 bi), Belém (R$ 47,8 bi), Macapá (R$ 14,5 bi) e Boa Vista (R$ 14,4 bi) – o montante reflecte o potencial de crescimento do mercado local em setores como comércio, serviços, alimentação e veículos próprios.
No cenário nacional, o estudo prevê que o consumo das famílias brasileiras atingirá R$ 8,2 trilhões no próximo ano, com alta real de 3% em relação a 2024. Rio Branco mantém-se distante dos grandes centros (São Paulo lidera com R$ 605 bi), mas acompanha a tendência de recuperação econômica. O relatório destaca ainda que a classe média responde por 74% do consumo total no país, com gastos em veículos próprios (R$ 886 bi no Brasil) superando até alimentação e habitação.
Rio Branco no contexto nacional
Posição no ranking: Última entre capitais do Norte
Comparativo regional:
Manaus: R$ 68,5 bi
Macapá: R$ 14,5 bi
Boa Vista: R$ 14,4 bi
Rio Branco: R$ 13,5 bi
Setores mais aquecidos
- Veículos próprios (prioridade nacional de R$ 886 bi)
- Habitação
- Alimentação e comércio
Perfil do consumidor
Classe média representa 60% da população economicamente ativa
Responsável por 74% do consumo nacional
Os números refletem a lenta mas consistente recuperação econômica da capital acreana, que mesmo distante dos grandes centros, mantém crescimento em setores essenciais. O estudo serve como parâmetro para investimentos privados e políticas públicas de estímulo ao consumo.
Cotidiano
Fafs divulga tabela da Seletiva e jogos começam na segunda
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta sexta, 19, a tabela da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte.
“Realizamos o congresso técnico e definimos todos os detalhes da competição. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar a Seletiva em um turno único, todos contra todos. O primeiro colocado garante uma vaga na decisão. O segundo e o terceiro colocado disputam a semifinal e o vencedor joga a final.
1ª rodada da Seletiva
PSC x Preventório
Lyon x Café com Leite
Na segunda, 22, a partir das 19 horas, no Sesc
Cotidiano
Independência vence e Epitaciolândia goleia no Estadual
Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 19, no CT do Cupuaçu. O Independência derrotou o Rei Artur por 1 a 0 e Epitaciolândia goleou o Vasco por 10 a 0.
Sequência neste sábado
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos neste sábado, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. O Santinha recebe o Bangu e o PSG enfrenta o Vila Acre.
