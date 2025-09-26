Brasil
Bolsa Família: pagamentos começam nesta sexta-feira (26)
A CAIXA inicia nesta sexta-feira (26) o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 8.
O pagamento é realizado preferencialmente na Poupança CAIXA ou conta CAIXA Tem. Com a conta CAIXA Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular.
O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, terminais de autoatendimento e Agências da CAIXA. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e Unidades Lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da CAIXA.
No aplicativo Bolsa Família é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o Programa.
Para baixar os aplicativos CAIXA Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Fonte: Brasil 61
Com o apoio do governo, REM Acre transforma propriedade de Rio Branco em modelo de sustentabilidade na produção de leite
O REM Acre Fase II é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido e tem como objetivo reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento de baixo carbono e incentivar práticas que melhorem a produtividade sem abrir novas áreas de floresta
De um cenário de solo degradado, onde quase nada brotava, à produção diária de mais de 150 litros de leite. Essa é a história de Valdomiro Rufino Bento, proprietário do Rancho São Bento, em Rio Branco, pequeno produtor rural que abriu as porteiras de sua propriedade na última quarta-feira, 24, para receber a primeira visita técnica à Unidade Demonstrativa da Pecuária Diversificada Sustentável, da Cadeia Produtiva da Bovinocultura, das Missões de Monitoramento 2025. A ação integra o Programa REM Acre Fase II, que busca fortalecer a pecuária sustentável no estado.
“Quando cheguei aqui, tirava 40 litros de leite por dia. Hoje, consigo tirar mais de 150. Antes eu nem morava na propriedade, vivia de aluguel. Agora tenho minha casa aqui, fruto desse trabalho”, contou, emocionado, Valdomiro, que vê no leite não apenas sua principal fonte de renda, mas também a chance de conseguir independência e dignidade.
O REM Acre Fase II é financiado pela Alemanha e pelo Reino Unido e tem como objetivo reduzir o desmatamento, promover o desenvolvimento de baixo carbono e incentivar práticas que melhorem a produtividade sem abrir novas áreas de floresta. Além de apoiar agricultores familiares como Valdomiro, o programa também beneficia povos indígenas e comunidades tradicionais, sendo considerado referência mundial nos mecanismos de REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal).
No caso de Valdomiro, os resultados são visíveis. A propriedade, de aproximadamente 10 hectares, recebeu insumos como calcário e fertilizantes, além de suporte técnico da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri). O trabalho de recuperação das pastagens mudou completamente a paisagem: o que antes era terra seca e improdutiva, hoje é pasto verde, mesmo em pleno período de estiagem.
Segundo o técnico da Seagri, Jalceyr Pessoa, a propriedade se tornou exemplo de manejo sustentável: “Além de recuperar o solo, implantamos boas práticas que garantem o bem-estar dos animais e do produtor. O Valdomiro hoje ordenha com tecnologia, gastando menos tempo e garantindo mais qualidade. A fazenda virou referência, recebendo visitas de outros produtores que querem conhecer esse modelo”, explicou.
Para Valdomiro, o apoio recebido foi decisivo: “Um pequeno produtor não consegue caminhar sozinho. Esse incentivo nos dá esperança e vontade de continuar. O programa trouxe não só insumos, trouxe mais confiança ao meu trabalho. Hoje, vejo que minha produção se destaca até em comparação a propriedades maiores”.
Atualmente, a Cadeia Produtiva da Bovinocultura mantém 18 Unidades Demonstrativas em 16 municípios, beneficiando 325 produtores. Somente em 2025, já foram entregues mais de 360 toneladas de calcário e 95 toneladas de fertilizantes. Para 2026, a expectativa é que as unidades passem a contar também com sistemas de energia solar, tornando o processo ainda mais eficiente e sustentável.
A visita da comitiva internacional, com representantes do Reino Unido e do Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW), reforçou a importância do Acre como laboratório vivo de soluções de baixo carbono. Mais do que números, a experiência de Valdomiro mostra que o futuro da pecuária amazônica pode ser escrito de forma sustentável, unindo produção, preservação e dignidade no campo.
Biografia do ex-governador Orleir Cameli será lançada em Cruzeiro do Sul
A noite autógrafos será neste sábado, 27, às 19h30, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e contará com uma exposição de fotos, condecorações e objetos pessoais representativos da vida do personagem biografado
Uma história de dedicação e de amor. É assim que é possível descrever a relação entre a ex-primeira-dama Beatriz Cameli, com o seu falecido marido, o empresário, ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-governador do Acre, Orleir Cameli. Durante anos, dona Beatriz colecionou retratos, documentos, medalhas, diplomas, recortes de jornais e, posteriormente, depoimentos de quem conviveu com Orleir.
O resultado é o livro “Orleir Cameli – Um homem à frente de seu tempo”. A autora dedicou-se por mais de dez anos para oferecer aos leitores um relato completo sobre a vida empresarial, política e familiar de Cameli, que faleceu em 2013.
A noite autógrafos será neste sábado, 27, às 19h30, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul, e contará com uma exposição de fotos, condecorações e objetos pessoais representativos da vida do personagem biografado. Deverão participar do evento diversas personalidades da política, como o governador Gladson Camelí, sobrinho de Orleir, e da vida empresarial do Acre.
Dona Beatriz revela seus propósitos ao escrever a biografia
“O que me motivou foi colocar em palavras escritas a integridade, a coragem e a maneira como o Orleir levou a vida empresarial, política e familiar, todas as suas ações que eu observava no dia a dia. Então pensei que isso teria que entrar para a história”, conta a autora.
Outro aspecto abordado no livro é a defesa do ex-governador e ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, que, segundo dona Beatriz, recebeu muitas acusações injustas.
“Quis fazer justiça a um homem que lutou pelos seus sonhos. Muitas vezes os seus desafetos quiseram derrubá-lo. Então nesse livro eu conto a verdade, com a narração de fatos ocorridos durante os seus quatro anos à frente do governo do Acre. Inventaram histórias sobre ele ter diversos CPFs e que possuía um avião. Isso nunca foi provado e essa biografia faz a defesa da memória de um homem que dedicou a vida ao seu povo”, conta.
Gol anuncia fim das negociações de fusão com Azul
A Gol, controlada pelo Grupo Abra, anunciou na noite desta quinta-feira (25) o fim das negociações para uma possível fusão com a Azul.
Em comunicado, a companhia informou que a controladora Abra notificou oficialmente a Azul sobre o encerramento das tratativas, iniciadas após a assinatura de um Memorando de Entendimentos em janeiro deste ano.
O anúncio também é valido para o acordo de compartilhamento de voos (codeshare), anunciado pelas companhias em maio de 2024.
Segundo a Gol, apesar da disposição inicial em avançar, as discussões não tiveram progresso nos últimos meses devido ao foco da Azul em seu processo de reestruturação internacional. A Abra destacou que a assinatura do acordo preliminar ocorreu em um cenário distinto do atual e, por isso, optou por encerrar as conversas.
Ainda assim, o grupo reforçou que acredita no mérito de uma futura combinação de negócios entre as duas companhias e afirmou estar aberto a retomar diálogos com os diferentes atores do setor.
Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos declarou que acompanha a decisão e ressaltou que o setor aéreo brasileiro se mantém em crescimento, com aumento na demanda por voos domésticos e internacionais.
O governo destacou que o país seguirá contando com três grandes companhias aéreas — Gol, Azul e Latam —, garantindo competitividade e mais opções para os passageiros.
Fonte: CNN
