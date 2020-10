Suplente de deputado e familiares foram feitos reféns durante assalto em Rio Branco

O empresário e suplente de deputado estadual do Acre, Loy Rego, teve sua fazenda invadida por criminosos fortemente armados, na noite de sexta-feira (9), em Rio Branco. Ele e seus familiares foram feitos reféns pelos bandidos, que roubaram diversos objetos do local.

Segundo relato do empresário prestado à polícia, os criminosos chegaram na fazenda e renderam primeiro o casal de caseiros. Depois, os bandidos foram até a casa da família e renderam os demais.

Durante o roubo, as vítimas foram colocadas no chão e amarradas, e permaneceram assim por cerca de 40 minutos, até que os bandidos recolhessem objetos e esperassem a chegada de outros dois bandidos que dariam cobertura a ação criminosa dos comparsas.

Na fuga, três bandidos saíram com a caminhonete da família, levando um motosserra, selas dos cavalos e mais 10 aparelhos celulares. Uma vítima disse ter ouvido um dos meliantes falando espanhol, levantando a suspeita que o roubo teve participação de bolivianos.

Após a fuga do trio, um criminoso ficou no local e manteve a família refém, Após 3 horas, o que seria tempo suficiente de passar o veículo para o lado da Bolívia, o bandido soltou a família e fugiu em uma motocicleta de propriedade do caseiro.

A Polícia Militar foi acionada em seguida para pegar as informações e realizar buscas na região. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

O Boletim de Ocorrência foi feito na Delegacia de Flagrantes (Defla), para que a Polícia Civil tenha conhecimento do caso e comece a investigar o crime

