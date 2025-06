Boliviano sofre acidente de trabalho e é transferido para Rio Branco com fratura na perna

O governador do Acre, Gladson Cameli, marcou presença no show do grupo de pagode Menos É Mais, realizado no sábado (31), em Rio Branco, acompanhado da empresária e influenciadora digital Karol Queiroz. O casal foi registrado em clima de descontração nas redes sociais do vereador Matheus Paiva, que também esteve no evento.

Gladson e Karol oficializaram publicamente o relacionamento no último domingo (25), após diversas aparições juntos em eventos públicos e nas redes sociais. No sábado anterior (24), durante as comemorações pelos 109 anos da Polícia Militar do Acre, os dois já haviam sido vistos em clima de romance, alimentando especulações sobre o namoro.

