Um acidente ocorrido na tarde deste sábado, dia 23, deixou uma pessoa morta ao ser atropelado por uma carreta no km 4 da estrada que liga Cobija, capital do estado de Pando, ao município de Porvenir.

Segundo foi apurado através de imagens compartilhadas em redes sociais, mostram cenas impactantes do corpo de um mototaxista que ficou preso entre dois eixos de um caminhão de alta tonelagem, muitas pessoas tentavam ajudar na retirada do corpo enquanto policiais acionava equipe de resgate no local.

A vítima fatal foi identificada como Yerco Sobrinho Suarez (36) e deixa duas filhas e morava no bairro 27 de Julho, parte alta da cidade de Cobija. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades policiais locais.

No momento do acidente, o caminhão estaria realizando uma manobra na estrada quando aconteceu a tragédia. O motorista foi preso e ficará a disposição da Justiça enquanto durar as investigações.

Veja vídeo:

