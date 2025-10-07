Acre
Boliviano consegue revogar processo de expulsão e garante direito de permanacer no Brasil
Manuel Cossio Lit, cidadão boliviano nascido em Cochabamba, vive há mais de 18 anos no município acreano de Brasiléia, onde construiu família com uma cidadã brasileira. Em 2024, sua rotina foi interrompida ao ser diagnosticado com leucemia, precisando de tratamento mais complexo em Porto Velho, Rondônia.
Ao procurar a Polícia Federal para regularizar sua situação antes da viagem, Manuel descobriu que havia contra ele um processo de expulsão do Brasil, aberto há mais de 15 anos devido a uma antiga condenação, cuja validade já havia expirado.
Sem saber como proceder, ele buscou a Defensoria Pública do Estado do Acre. A instituição enviou um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública solicitando informações sobre o caso e a suspensão da medida de expulsão, com base na Lei de Migração, que garante direito de defesa, proteção à família e dignidade humana.
Durante o processo, Manuel formalizou sua união com a companheira brasileira, documento que comprovou o vínculo familiar e reforçou o pedido de permanência no país.
Após análise, o Ministério da Justiça e Segurança Pública revogou a medida de expulsão, reconhecendo a relação estável e a proteção prevista na Lei de Migração. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União em 25 de setembro de 2025, encerrando um processo iniciado em 2009.
Manuel segue em Porto Velho, dando continuidade ao tratamento médico e retomando sua rotina com segurança e amparo legal. Para a Defensoria, o caso exemplifica como a Lei de Migração de 2017 assegura direitos humanos e reconhece os vínculos familiares de pessoas que vêm de outros países.
Com informações da DPEAC
Foto: Agência Brasil
Comentários
Acre
Criança de 9 anos é espancada pelo pai embriagado em Cruzeiro do Sul
Menino foi levado ao Pronto-Socorro com várias lesões; agressor fugiu e deverá responder por violência doméstica e lesão corporal
Comentários
Acre
Deracre avança na recuperação da Passarela Joaquim Macedo
O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue com a recuperação da Passarela Joaquim Macedo, um dos principais cartões-postais de Rio Branco. Nesta terça-feira, 7, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, esteve no local para acompanhar de perto o andamento da obra e verificar se cada etapa está sendo cumprida dentro do cronograma.
“Cumprindo determinação do governador Gladson Camelí, estamos avançando na recuperação da Passarela Joaquim Macedo e, até o dia 15 de outubro, o acesso ao entorno do Mercado Velho será liberado”, afirmou Sula.
As equipes trabalham em diferentes frentes para restaurar a passarela e garantir a segurança dos pedestres. Um dos avanços recentes foi a mudança do canteiro de obras para um novo local, reorganizando o espaço e permitindo que os trabalhos continuem de forma mais ágil e segura. Na estrutura da passarela, a equipe finalizou a viga que dá firmeza à base da passarela e segue reforçando os pilares, garantindo que toda a estrutura fique estável e segura para quem passa diariamente.
Também foi concluído o reforço do solo, que deixa a base da passarela mais firme, e os técnicos montam a estrutura que apoia a parte superior da passarela, garantindo que o tabuleiro fique alinhado e seguro. Em breve, começam os serviços de drenagem e aterro na área frontal do calçadão, no entorno do Mercado Velho. O trabalho vai melhorar o escoamento da água da chuva e deixar o terreno mais firme e seguro para pedestres e comerciantes.
A previsão é que essa etapa seja concluída e o acesso liberado até o dia 15 de outubro de 2025. Depois disso, a obra seguirá para a fase final, que inclui o reforço das estruturas metálicas que sustentam a passarela, garantindo ainda mais segurança para quem circula pelo local. A recuperação da Passarela Joaquim Macedo segue dentro do cronograma previsto e integra o compromisso do governo do Acre de valorizar espaços urbanos e oferecer infraestrutura de qualidade para a população.
Comentários
Acre
Deracre renova asfalto da AC-40 e garante mais segurança para quem passa pela rodovia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança na aplicação de microrrevestimento asfáltico na Rodovia AC-40, uma das principais vias de ligação entre Rio Branco e municípios do interior. O serviço tem como objetivo restaurar o pavimento, aumentar a durabilidade da pista e garantir mais segurança para motoristas e passageiros. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou que a ação reforça o compromisso do governo do Estado com a melhoria da infraestrutura viária.
“Estamos cuidando da AC-40 para que motoristas e passageiros trafeguem com segurança. Cada intervenção faz a diferença no dia a dia de quem depende dessa estrada”, afirmou.
A técnica de microrrevestimento é utilizada para recuperar o desgaste superficial do asfalto, proporcionando maior aderência e conforto ao tráfego. Além desse serviço, as equipes do Deracre executam trabalhos de tapa-buraco, limpeza e recuperação dos acostamentos, assegurando a manutenção integral da rodovia.
As obras integram a Operação Verão, coordenada pelo governo do Acre, que intensifica serviços de recuperação e conservação das rodovias estaduais durante o período de estiagem. Com as melhorias, o Deracre reforça o compromisso de promover mobilidade, conforto e integração regional, garantindo vias mais seguras e duráveis para a população acreana.
Você precisa fazer login para comentar.