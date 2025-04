Bolívia verifica avanço de 30% em obra estratégica que liga Cobija ao corredor Oeste-Norte do país

Evento promoveu diálogo sobre soluções inovadoras para desafios municipais e fortaleceu parcerias para geração de emprego e renda

O prefeito Carlinhos do Pelado e secretários, gerencias municipais marcaram presença no Encontro Institucional e Empresarial do SEBRAE, realizado nesta quarta-feira (16). O evento, que reuniu gestores públicos e representantes do setor empresarial, teve como objetivo fomentar parcerias estratégicas e discutir soluções inovadoras para os desafios econômicos e sociais do município.

Objetivos do encontro

Durante o evento, foram destacados:

Diálogo entre poder público e iniciativa privada para alinhar ações de desenvolvimento;

Apresentação de soluções inovadoras voltadas aos desafios locais;

Fortalecimento do ecossistema empreendedor, com estímulo a novas ideias e projetos;

Capacitação e cooperação para geração de emprego e renda.

Impacto para o município

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou a importância da parceria com o SEBRAE:

“Esse encontro é fundamental para alinharmos políticas públicas que incentivem o empreendedorismo e criem oportunidades para nossa população. Queremos transformar desafios em soluções que gerem emprego e movimentem nossa economia”.

O evento também serviu como plataforma para:

Discutir programas de capacitação para pequenos empresários;

Identificar oportunidades de negócios em setores estratégicos;

Promover integração entre gestores públicos e lideranças empresariais.

Próximos passos

As discussões realizadas no encontro devem resultar em ações concretas, como:

Editais de apoio a micro e pequenas empresas;

Cursos de qualificação profissional em parceria com o SEBRAE;

Projetos de incentivo ao empreendedorismo local.

A participação da prefeitura no evento reforça o compromisso da gestão em fomentar a economia municipal e criar um ambiente favorável para negócios e inovação. Com a colaboração do SEBRAE, a expectativa é que novas oportunidades surjam para impulsionar o desenvolvimento sustentável do município.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários