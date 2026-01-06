Acre
Bolívia proíbe celulares em escolas e anuncia calendário de matrículas para 2026
Novos alunos se matriculam em 19 e 20 de janeiro; quem troca de escola tem prazo em 21 e 23 de janeiro. Portaria foi publicada pelo Ministério da Educação
O Ministério da Educação da Bolívia publicou a Resolução Ministerial 01-2026, que estabelece as datas para as matrículas escolares do ano letivo de 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até 23 de janeiro, com prazos diferenciados para alunos novos e para aqueles que mudam de unidade educacional.
De acordo com a portaria, os novos alunos do primeiro ou segundo ano de inicial, fundamental e secundário, em escolas fiscais, privadas ou conveniadas, devem se matricular nos dias 19 e 20 de janeiro. Já os estudantes que trocam de escola têm prazo nos dias 21 e 23 de janeiro. A ministra da Educação, Beatriz García, confirmou que o retorno às aulas em todo o país está marcado para 2 de fevereiro.
A medida organiza o fluxo de matrículas em nível nacional e busca garantir o acesso e a continuidade dos estudos no ano letivo que se inicia.
A grande novidade divulgada pelo Ministério da Educação da Bolívia foi a Resolução Ministerial 01/2026, que estabelece uma série de mudanças radicais no sistema escolar do país. Entre as principais medidas está a proibição total do uso de celulares por alunos e professores dentro das unidades educacionais, em todos os níveis, incentivando em seu lugar o uso de computadores para fins pedagógicos.
A normativa também proíbe a realização de cerimônias de formatura no nível inicial e primário, permitindo apenas atos de colação de grau para o sexto ano do ensino médio. Além disso, elimina a distribuição de livros didáticos, exigindo que os professores elaborem seus próprios materiais educativos com base no currículo oficial e em bibliografia externa.
As medidas começam a valer a partir do ano letivo de 2026, que terá início em 2 de fevereiro, conforme calendário já divulgado. A resolução busca redirecionar o foco para atividades pedagógicas e reduzir distrações e custos no ambiente escolar.
Polícia da Bolívia prende boliviano armado com tesoura cirúrgica ameaçando pessoas em avenida movimentada de Cobija
Suspeito ameaçava transeuntes e atacou patrulha com pedra; agentes usaram spray para imobilizá-lo
Em uma ronda de rotina, policiais da Patrulha de Socorro e Cooperação Cidadã (P.A.C.) do Comando Departamental de Pando, na Bolívia, prenderam um homem de nacionalidade boliviana que ameaçava pessoas na movimentada Avenida Madre Nazaria, em Cobija, cidade fronteiriça com o Brasil. O indivíduo portava uma tesoura de uso cirúrgico e um afiador de faca.
Segundo a polícia, o suspeito ainda atacou a patrulha com uma pedra, o que levou os agentes a usarem spray químico para imobilizá-lo. Após a prisão, ele foi transferido para a Força Especial de Combate ao Crime (FELLC).
O caso ocorreu em uma região comercial e turística de grande circulação, reforçando a preocupação com a segurança pública na área de fronteira.
Veja vídeo com TVU Pando:
Acre terá terça-feira de calor intenso e chuvas pontuais, aponta previsão do tempo
Clima abafado predomina em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas de chuva fortes em áreas isoladas
