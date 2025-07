Bolívia e Brasil reforçam cooperação contra o crime organizado na fronteira

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), executa mais de R$ 27 milhões em obras de recuperação e melhoria de ramais em diversos municípios. Os investimentos contam com cerca de R$ 18 milhões destinados por emendas da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis, além de recursos articulados pelo governador Gladson Camelí junto ao governo federal, com o apoio da bancada acreana. O governador destacou que a infraestrutura rural é prioridade da gestão por beneficiar diretamente a população que mais precisa.

“Seguimos investindo nos ramais porque entendemos que é por meio das obras que conseguimos garantir mais dignidade para as pessoas. Cada trecho recuperado representa mais oportunidades para quem vive nessas regiões”, afirmou o governador.

A vice-governadora Mailza também reforçou o compromisso com as famílias do interior. “Essas obras são fruto de um trabalho construído com responsabilidade e sensibilidade. Como senadora, lutei para garantir recursos que hoje estão se transformando em melhorias reais na vida das pessoas. Agora, como vice-governadora, sigo ao lado do governador para que cada município receba a atenção que merece”, declarou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou que os investimentos refletem o compromisso da atual gestão com o desenvolvimento regional. “Trabalhamos para valorizar o homem do campo e fortalecer a economia local. Com o apoio do governador e das emendas da ex-senadora Mailza, estamos levando mais desenvolvimento para quem mais precisa”, pontuou.

Com recursos de Mailza, foram destinados R$ 18,3 milhões para melhorias em pontos críticos de ramais nos municípios de Acrelândia, Porto Acre, Capixaba, Xapuri, Brasileia, Manoel Urbano e Tarauacá. Em Acrelândia, as obras já estão em andamento nos ramais Bengala e Progresso, com mais de 10% de execução física e investimento de R$ 6,1 milhões.

Outros seis lotes aguardam o início dos trabalhos. Os trechos contemplam os ramais Linha 7 e Mutum, em Porto Acre; Limeira, em Capixaba; Polo Recanto do Equador, em Xapuri; Km 59, em Brasileia; Conquista e Extrema, em Manoel Urbano; e Socó, em Tarauacá. Os valores variam entre R$ 908 mil e R$ 3,4 milhões por lote.

Com recursos articulados pelo governo do Estado, por meio do governador Gladson Camelí, estão sendo executadas obras na zona rural de Rio Branco, totalizando mais de R$ 9,2 milhões em serviços. Três frentes de trabalho atuam na recuperação de pontos críticos.

O primeiro lote contempla os ramais Caiara, Jacaré, Joca, Trincheira, Noca e Saracura, com R$ 4,6 milhões investidos e 24% dos serviços concluídos. O segundo lote abrange os ramais Castanheira, Cedro, Beija-Flor, São Raimundo e Centrinho, com R$ 3,3 milhões em recursos e 13% de avanço. Já o terceiro lote atende os ramais Maloca e Antimari II, com mais de R$ 1,2 milhão investido e 43% executados.

Também está em andamento o lote no ramal Polo Recanto do Equador, em Xapuri, com cerca de 50% dos serviços realizados e investimento aproximado de R$ 750 mil.

As intervenções integram a Operação Verão 2025 e seguem o cronograma estabelecido, com foco na qualidade e durabilidade dos serviços executados pelo Deracre em cada regional.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários