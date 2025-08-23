Bolívia apreende 230 quilos de drogas, armas e prende brasileiros em operação antidrogas

Forças especiais bolivianas interceptaram armas de grosso calibre e lacraram dois imóveis durante operação em Santa Cruz de la Sierra; ações foram intensificadas após onda de violência na região

A Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN) da Bolívia apreendeu mais de 230 quilos de drogas, armas de grande e pequeno calibre e munições em operações realizadas no departamento de Santa Cruz.

Dois cidadãos brasileiros foram presos durante a ação, mas seus nomes não foram divulgados pelas autoridades. As apreensões incluíram ainda armas de grosso calibre e o lacramento de dois imóveis suspeitos de envolvimento com o tráfico.

De acordo com as autoridades bolivianas, as operações – intensificadas devido ao recente aumento da violência na região – contaram com apoio de forças de segurança locais. A apreensão reforça a estratégia de combate a organizações criminosas transnacionais que atuam na fronteira e no centro do país. Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados às autoridades judiciais da Bolívia para investigação.

