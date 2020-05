O Boletim do Tempo lançado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) informou que as temperaturas a partir desta quinta-feira, 7, serão amenas em todo o estado e com possibilidades de chuvas fortes. A Sala de Situação de Monitoramento Hidrometeorológico da Sema acompanha os dados de instituições renomadas da área climatológica. Confira boletins no site da Sema: http://sema.acre.gov.br/.

De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), uma frente fria avança sobre o Acre nesta quinta-feira e muda o tempo, trazendo mais um evento de friagem que atuará em todo o estado. A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto, com pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia na capital e em todas as regiões acreanas.

De acordo com a previsão do Sipam, a temperatura fica amena em todo o Acre, especialmente nas cidades do Leste e Sul acreano, incluindo a capital, onde a massa de ar polar atuará com maior força.

Reforçando a informação do Sipam, outros órgãos como Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC/INPE), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Serviço Nacional de Meteorologia e Hidrologia do Peru (SENAMHI) também alertam para um declínio acentuado da temperatura na região a partir da madrugada do dia 07/05.

Comentários