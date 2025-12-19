Cotidiano
Boletim aponta crescimento de SRAG no Acre, enquanto Brasil indica tendência de queda
O boletim InfoGripe, divulgado nesta quinta-feira (18) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), revela um cenário de atenção para o Acre no monitoramento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Enquanto o Brasil apresenta sinal de queda na tendência de longo prazo e estabilidade no curto prazo, o estado acreano figura entre as unidades da federação com aumento consistente de casos e nível de atividade considerado de alerta a alto risco.
De acordo com a análise da Semana Epidemiológica 50, o Acre está entre os seis estados do país que apresentam incidência de SRAG ao nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Além do Acre, integram esse grupo Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Pará e Tocantins.
No recorte regional, o boletim destaca que o aumento dos casos nos estados do Norte – especialmente Acre, Amazonas, Pará e Tocantins – ocorre principalmente entre a população adulta e idosa e tem sido impulsionado pela circulação do vírus Influenza A. Esse comportamento contrasta com a média nacional, onde os indicadores apontam redução gradual dos casos de SRAG em praticamente todas as faixas etárias.
Outro ponto de destaque é a situação da capital acreana. Rio Branco aparece entre as cinco capitais brasileiras com nível de atividade de SRAG em alerta, risco ou alto risco e com tendência de crescimento nas últimas seis semanas. Na capital, o aumento se concentra sobretudo na população adulta, acompanhando o padrão observado em outras capitais do Norte, como Manaus (AM) e Palmas (TO).
Em comparação, estados do Norte como Roraima apresentam níveis elevados de SRAG, porém sem sinal de crescimento sustentado, enquanto outros estados do país mantêm incidência moderada ou baixa, muitas vezes associada a casos em crianças e adolescentes, com predominância de rinovírus. Já no cenário nacional, a Fiocruz reforça que há um sinal de queda na tendência de longo prazo dos casos de SRAG e de estabilização no curto prazo, indicando um quadro mais controlado em relação ao observado no Acre.
O boletim ressalta ainda que, nas últimas quatro semanas, a Influenza A responde por uma parcela significativa dos casos positivos de SRAG no país, mas seu impacto tem sido mais expressivo justamente em estados do Norte, como o Acre, onde o crescimento recente preocupa as autoridades de saúde. A Fiocruz recomenda que os dados sejam analisados em conjunto com outros indicadores, como a ocupação de leitos hospitalares, para subsidiar ações de vigilância e resposta em nível local.
Adesg anuncia contratação do atacante Nando e fica próxima de fechar elenco
O presidente da Adesg, Paulinho do Cras, anunciou nesta sexta, 19, a contratação do atacante Nando, ex-Plácido de Castro. O atleta foi um dos poucos destaques da equipe na péssima campanha na temporada de 2025.
“Acertamos com o Nando e ainda precisamos de um lateral esquerdo. Existem duas negociações sendo conduzidas e a ideia é fechar, no máximo até segunda e assim teremos o grupo completo para o início do Estadual”, explicou o presidente.
Trabalho tático
O técnico Rodrigo Deião comanda um treino tático nesta sexta, no Frotão, e vai começar a montagem da equipe titular. A Adesg contratou atletas de nível e na teoria deve ter um time mais forte para 2026.
Estreia do Leão
A Adesg estreia no Estadual contra o Humaitá na quinta, 15 de janeiro, às 18horas, na Arena da Floresta.
Fafs indefere recursos do Brasileia e do Fluminense da Bahia e confirma finais
O departamento jurídico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) indeferiu os recursos do Brasileira e do Fluminense da Bahia nesta sexta, 19, e confirmou o primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual da Série A.
Recurso do Brasileia
Por causa dos problemas ocorridos com a torcida na semifinal entre Brasileira e Fluminense na sexta, 12, no ginásio Eduardo Lopes Pessoa, a Fafs aplicou uma punição com a perda de três mandos de quadra e desta maneira a equipe da Fronteira não poderá fazer o segundo jogo das finais.
O recurso do Brasileia tinha o objetivo de reverter essa punição, mas a Fafs indeferiu o pedido e manteve a punição.
Recurso do Fluminense da Bahia
A diretoria do Fluminense da Bahia impetrou um recurso pedindo a eliminação do Brasileia por causa do comportamento da torcida no segundo jogo da semifinal. Contudo, o departamento jurídico da Fafs indeferiu o recurso e manteve o resultado conquistado na quadra.
1º jogo das finais
Quirari e Brasileia disputam neste sábado, 20, a partir das 19 horas, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, o primeiro jogo das finais do Estadual.
2ª partida da decisão
O segundo jogo da decisão do Estadual da Série A será no sábado, 27. A diretoria do Brasileia vai definir onde a partida vai ser disputada. As opções são: Rio Branco, Senador Guiomard e Xapuri.Foto
Beneficiários com NIS final 8 recebem Auxílio Gás nesta sexta
Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8 recebem nesta sexta-feira (19) o Auxílio Gás de dezembro no valor de R$ 110.
Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 4,4 milhões de famílias neste mês. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.
O benefício é pago a cada dois meses e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 23 de dezembro, para beneficiários com NIS final 0
Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).
A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.
Gás do povo
Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.
Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.
O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias. No fim de novembro, o Gás do Povo começou a ser distribuído a 1 milhão de famílias nas seguintes capitais: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia, Natal, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e Teresina.
