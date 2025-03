Bolão do Cartola: Brasil não faz um gol na Argentina há mais de cinco anos; veja os números

Policiamento externo e apoio logístico das forças de segurança foram essenciais para o sucesso do evento em Cruzeiro do Sul

A primeira edição dos Jogos Socioeducativos do Acre, realizada no Instituto Socioeducativo em Cruzeiro do Sul, contou com o apoio fundamental do 8º Batalhão da Polícia Militar para garantir a segurança de servidores e adolescentes durante as competições. A corporação atuou no controle do fluxo de delegações e reforçou o policiamento externo, complementando o trabalho dos agentes socioeducativos.

O evento, que promoveu a integração e o esporte entre os jovens, teve sua logística reforçada pela PM, assegurando a tranquilidade das atividades no Centro Socioeducativo Purus. O diretor da unidade, Efrael Cavalcante, enalteceu a parceria: “A colaboração com a Polícia Militar é vital para realizarmos nossas ações com segurança. Agradecemos pelo empenho e apoio constante”, afirmou. Ele também destacou a atuação do comandante do 8º Batalhão, Capitão Fábio Diniz, na coordenação das ações.

O presidente do Instituto Socioeducativo do Acre, Coronel Mário César, reforçou a importância da integração entre as instituições: “O apoio da PM é essencial para fortalecermos a segurança nas unidades. Essa parceria beneficia todos os envolvidos e valoriza o trabalho dos nossos agentes no cuidado com os adolescentes”, declarou.

A iniciativa reforça a importância da atuação conjunta entre forças de segurança e órgãos socioeducativos, garantindo não apenas a ordem, mas também a promoção de eventos que contribuem para a ressocialização dos jovens.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários