Bolão da Quina de São João: Como participar?

Aproveitando agenda em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), participou na terça-feira (18) de uma importante reunião com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, para tratar sobre as obras do Anel Viário, em Brasiléia, ponte de Rodrigues Alves e reconstrução da BR-364 no Acre.

O presidente Luiz Gonzaga esteve acompanhado do senador Alan Rick (União Brasil) e do líder do governo na Aleac, deputado Manoel Moraes (PP). A reunião com o diretor do DNIT foi solicitada por Alan Rick. O senador acreano já destacou várias vezes a luta de Luiz Gonzaga por melhorias na BR-364.

Durante a reunião, Gonzaga apresentou ao diretor-geral os problemas encontrados na BR-364, no trecho entre Rio Branco até Cruzeiro do Sul. O parlamentar também aproveitou para agradecer a atenção do senador Alan com as pautas solicitadas pela Aleac em Brasília.

“Quero agradecer ao diretor do DNIT pela atenção e ao senador Alan Rick pelo apoio que tem nos dado na busca por melhorias para o nosso povo. Apresentamos ao DNIT as demandas do Acre quanto à recuperação da BR e recebemos dele garantias que a estrada será reconstruída ainda este ano. Essa reconstrução é importante para o povo do Juruá que deve estar feliz com essa notícia. Continuaremos em busca do sonho de ter uma rodovia de qualidade que é o desejo do povo acreano”, concluiu Gonzaga.

O senador Alan Rick afirmou que o tema principal da reunião foi a importância de cuidar bem das rodovias durante o ano inteiro para garantir trafegabilidade com segurança aos acreanos. O senador acreano foi responsável pela liberação junto ao governo federal de emendas no valor de R$ 42 milhões para reconstrução da rodovia.

“As estradas do Acre bem cuidadas pelo nosso DNIT. Esse foi o tema da nossa reunião com o diregor-geral do órgão, Fabrício Galvão. Foi importante a participação do presidente Luiz Gonzaga e deputado Manoel Moraes que trouxerem informações importantes sobres as estradas acreanas”, disse Alan.

O diretor-geral do DNIT garantiu que o órgão já está com o projeto de reconstrução da BR-364 pronto e em breve será publicada licitação para contratar empresa para executar a obra. Fabrício também falou sobre a construção da ponte em Rodrigues Alves.

“Estamos com esse projeto de reconstrução de 200 quilômetros da BR no Acre pronto e se tudo correr bem no segundo semestre estaremos iniciando a reconstrução da rodovia. Sobre a ponte de Rodrigues Alves o projeto já está em fase de orçamentação e logo logo estará publicado para realizarmos esse sonho”, disse o diretor.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários