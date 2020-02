O caso de um furto de um boi foi parar na Delegacia de Cruzeiro do Sul, na manhã desta quarta-feira (12). Isso porque o animal foi furtado de dentro da propriedade do pastor Raimundo de Oliveira, na BR-364.

A Polícia Militar foi acionada após o registro do furto e dois vizinhos do pastor foram conduzido à delegacia. Já a carne foi encontrada em um freezer no bairro Aeroporto Velho, temperada e pronta para ser servida em um aniversário de 15 anos.

Mesmo chateado com a morte do animal, o pastor diz que conversou com a família e que quer tirar a queixa, mas só vai fazê-lo se pagarem o valor de R$ 3 mil. Oliveira diz que é uma forma de não ficar no prejuízo e nem atrapalhar a festa da família.