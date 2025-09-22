Acre
Bocalom visita Brasiléia, destaca vocação agrícola do município e recebe elogios de Carlinhos do Pelado
Por Ray Melo
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve em Brasiléia nesta segunda-feira (22), onde se reuniu com o prefeito Carlinhos do Pelado. A visita teve como objetivo reforçar o diálogo institucional entre as gestões e evidenciou a importância da cooperação entre os municípios acreanos para o desenvolvimento econômico e social da região.
Durante o encontro, Bocalom ressaltou o papel da Amac como parceira estratégica das prefeituras. Segundo ele, a entidade “sempre esteve disposta a ajudar os municípios” e tem se consolidado nacionalmente como uma associação que presta serviços relevantes às administrações locais. Em tom de reconhecimento, destacou que Brasiléia “sempre foi uma grande parceira da Amac” e que a cidade vem passando por mudanças positivas com a atual gestão.
O prefeito de Rio Branco também frisou o potencial agrícola do município, em especial para a produção de café, que pode ser utilizada até mesmo em áreas de reserva como forma de reflorestamento. Para ele, esse é um dos caminhos que garantem sustentabilidade econômica, ambiental e social. “Os prefeitos estão se engajando ao máximo para ajudar a produzir no campo. O que precisamos agora é que o governo do Estado fortaleça a assistência técnica e o fomento para que a produção cresça ainda mais”, defendeu.
Carlinhos do Pelado, por sua vez, reforçou que a agricultura é a base para diversificar a economia local e reduzir a dependência da prefeitura como principal geradora de empregos. Ele destacou iniciativas já em andamento, como o convênio firmado com o Estado de Santa Catarina, que resultou na vinda de um empresário interessado em instalar uma fábrica de chope em Brasiléia. “Essa parceria já abriu portas para investimentos. Estamos trabalhando para que o café, a banana, o cacau e outras culturas cresçam e fortaleçam toda a cadeia produtiva, gerando mais emprego e renda para a população”, afirmou.
Carlinhos destaca avanços em Rio Branco
O gestor da região de fronteira também aproveitou para reconhecer avanços observados em Rio Branco. Ao comentar sobre sua última visita à capital, Carlinhos destacou melhorias visíveis em infraestrutura e urbanismo. “Logo na chegada já se nota a cidade mais limpa, com ruas recapeadas e um ambiente de desenvolvimento. Dá para sentir que Rio Branco respira ares novos”, disse.
A visita terminou com uma avaliação de Tião Bocalom sobre o engajamento dos prefeitos acreanos. Para ele, cada município tem buscado alternativas sustentáveis de crescimento, e Brasiléia é um exemplo nesse processo. “Estou muito feliz em ver essa disposição dos gestores em fazer com que suas cidades sejam sustentáveis. Tenho certeza de que Brasiléia está no caminho correto”, concluiu.
Pedro Pascoal destaca regionalização do atendimento, contratação de especialistas e início do projeto da UPA em Epitaciolândia
Em Brasileia, o governo do Acre assinou nesta segunda-feira a ordem de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação, o CER 2. A unidade vai atender pessoas com deficiência na própria região, sem a necessidade de deslocamento até Rio Branco.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, destacou também que o Hospital Regional de Brasileia deve receber reforço de especialistas, novos leitos de UTI e cirurgiões de plantão para garantir atendimento completo à população.
Outro anúncio importante foi o início da construção da UPA de Epitaciolândia, que vai oferecer atendimento de urgência e emergência, funcionando como retaguarda para o hospital regional.
Com esses investimentos, o governo pretende fortalecer a regionalização da saúde no Alto Acre e garantir mais acesso e qualidade no atendimento médico.
Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo.
Vídeo: Governo do Acre autoriza construção de nova delegacia em Brasileia
Obra irá marcar avanço na segurança pública no Alto Acre; município também receberá investimentos em habitação e educação.
Na manhã desta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova delegacia de polícia em Brasileia, no Alto Acre. A unidade, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, terá padrão estadual e oferecerá melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população.
“Esse é um marco importante. O governador veio, assinou a ordem de serviço e garantiu a construção de uma delegacia moderna, que vai dar dignidade aos nossos policiais e oferecer um espaço acolhedor para quem procura a segurança pública”, afirmou Maciel.
O delegado ressaltou que a obra atende a um antigo sonho da categoria e destacou que investimentos recentes já resultaram na instalação de um núcleo de perícia criminal e médico-legal na região. “Estamos avançando muito e quem ganha é a população do Alto Acre”, completou.
O evento também contou com a presença do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, que celebrou a parceria entre município, Estado e União. “Estamos transformando nossa cidade em um canteiro de obras, pavimentando ruas e investindo em várias áreas. Isso só é possível graças às parcerias com o governo do Estado, deputados federais e senadores da nossa bancada”, declarou.
Além da nova delegacia, foram anunciadas a assinatura da ordem de serviço para o Centro Regional de Habitação (CER2), que contará com terreno doado pela prefeitura, e a futura construção da Escola Estadual Graça Rocha, também em área cedida pelo município.
“Esses investimentos mostram o olhar especial do governador para o Alto Acre. Estamos muito felizes em poder atender os sonhos da nossa população”, finalizou o prefeito.
Veja vídeo reportagem com Marcus José e Keliton Diogo abaixo:
Governador assina ordem de serviço para CER II e nova delegacia em Brasiléia, e anuncia surpresa: primeira UPA para Epitaciolândia
Cerimônia em Brasiléia também entregou mais de 100 títulos de terra urbanos; unidade de saúde e um sonho antigo da população do município vizinho
Em cerimônia realizada na Escola Rural Valéria Bispo Sabala, zona rural, km 26, município de Brasiléia nesta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli (PP) assinou as ordens de serviço para a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER II) e da nova Delegacia de Polícia Civil do município. Mas a grande surpresa do evento foi o anúncio da primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de grande porte para Epitaciolândia, projeto que já está em fase final de elaboração.
O anúncio pegou de surpresa o vereador Rosimar do Robicom (Republicanos), que representava o prefeito Sérgio Lopes (PL) na solenidade. A unidade hospitalar era um sonho antigo dos moradores da região.
Além das obras de infraestrutura em saúde e segurança, o governo entregou mais de 100 títulos definitivos urbanos para famílias, instituições religiosas e associações de moradores, por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, coordenados pelo Iteracre.
O CER II atenderá pessoas com deficiências física e intelectual, enquanto a nova delegacia reforçará a segurança pública na região do Alto Acre. As obras representam investimentos significativos para o desenvolvimento da fronteira acreana.
