Bocalom visita Brasiléia, destaca vocação agrícola do município e recebe elogios de Carlinhos do Pelado

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, esteve em Brasiléia nesta segunda-feira (22), onde se reuniu com o prefeito Carlinhos do Pelado. A visita teve como objetivo reforçar o diálogo institucional entre as gestões e evidenciou a importância da cooperação entre os municípios acreanos para o desenvolvimento econômico e social da região.

Durante o encontro, Bocalom ressaltou o papel da Amac como parceira estratégica das prefeituras. Segundo ele, a entidade “sempre esteve disposta a ajudar os municípios” e tem se consolidado nacionalmente como uma associação que presta serviços relevantes às administrações locais. Em tom de reconhecimento, destacou que Brasiléia “sempre foi uma grande parceira da Amac” e que a cidade vem passando por mudanças positivas com a atual gestão.

O prefeito de Rio Branco também frisou o potencial agrícola do município, em especial para a produção de café, que pode ser utilizada até mesmo em áreas de reserva como forma de reflorestamento. Para ele, esse é um dos caminhos que garantem sustentabilidade econômica, ambiental e social. “Os prefeitos estão se engajando ao máximo para ajudar a produzir no campo. O que precisamos agora é que o governo do Estado fortaleça a assistência técnica e o fomento para que a produção cresça ainda mais”, defendeu.

Carlinhos do Pelado, por sua vez, reforçou que a agricultura é a base para diversificar a economia local e reduzir a dependência da prefeitura como principal geradora de empregos. Ele destacou iniciativas já em andamento, como o convênio firmado com o Estado de Santa Catarina, que resultou na vinda de um empresário interessado em instalar uma fábrica de chope em Brasiléia. “Essa parceria já abriu portas para investimentos. Estamos trabalhando para que o café, a banana, o cacau e outras culturas cresçam e fortaleçam toda a cadeia produtiva, gerando mais emprego e renda para a população”, afirmou.

Carlinhos destaca avanços em Rio Branco

O gestor da região de fronteira também aproveitou para reconhecer avanços observados em Rio Branco. Ao comentar sobre sua última visita à capital, Carlinhos destacou melhorias visíveis em infraestrutura e urbanismo. “Logo na chegada já se nota a cidade mais limpa, com ruas recapeadas e um ambiente de desenvolvimento. Dá para sentir que Rio Branco respira ares novos”, disse.

A visita terminou com uma avaliação de Tião Bocalom sobre o engajamento dos prefeitos acreanos. Para ele, cada município tem buscado alternativas sustentáveis de crescimento, e Brasiléia é um exemplo nesse processo. “Estou muito feliz em ver essa disposição dos gestores em fazer com que suas cidades sejam sustentáveis. Tenho certeza de que Brasiléia está no caminho correto”, concluiu.

